Situace s pomníkem Koněva v Praze by měla být uvedena do právní roviny, prohlásila mluvčí ruského ministerstva zahraničí

Situaci kolem demolice pomníku maršála Ivana Koněva v Praze je nyní třeba uvést do právní roviny, prohlásila dnes mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.

„Myslím si, že musíme začít od toho nejjednoduššího, od základů této problematiky, právní stránky této otázky. Určitě existují politické osobnosti, existují politické zájmy, ale existuje právo, existuje dohoda, podle které by měl být tento památník chráněn a musí být ve vztahu k němu přijata příslušná opatření. To vše je regulováno. Nyní je důležité, aby došlo k uvedení do právní roviny a k projednání tohoto problému,“ uvedla Zacharovová v rozhovoru s internetovým portálem Pravda.ru.

Zaсharovová připomněla, že vztahy mezi Moskvou a Prahou byly budovány ve prospěch obyvatel obou zemí po mnoho let a v této situaci by jedním z cílů iniciátorů demolice pomníku mohlo být přerušení vztahů mezi těmito dvěma zeměmi.

„Pro koho je to prospěšné? Je to prospěšné pro ty, kteří pracují na rozvoji dvoustranných vztahů? Ne, naopak. Jejich hlavním cílem je tedy zničit strukturu dvoustranných vztahů. Měli bychom těmto lidem podléhat? Samozřejmě ne,“ dodala.

Zacharovová rovněž poukázala na význam zachování historické paměti, zejména ve vztahu k dějinám druhé světové války. „Nemůže tady existovat žádný kompromis. Pokud si dovolíme kompromis v tomto směru – nebudeme mít historii. Naše děti, příští generace, nebude historii znát takovou, jaká byla,“ řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí.

Pomník Koněva byl postaven v Praze z iniciativy městských úřadů na přelomu 70. a 80. let. V září 2019 se úřady Prahy 6, kde se socha nacházela, rozhodly památník demontovat. Dne 3. dubna byl pomník odstraněn.