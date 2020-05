Video: Kalifornský lovec zázrakem přežil útok bílého žraloka. Kajak je ale navždy ztracen

„Dostal jsem se do vody v půl sedmé ráno. Záhy jsem chytl dva malé hřebeníky, načež jsem chytil i třetího, ten už měl kolem 91 cm,“ řekl Thallheimer telefonicky pro Outpost.

Mírně šokovaný svým cenným úlovkem se čtyřicetiletý muž o několik sekund později ocitl tváří v tvář bílému žraloku. „Žralok pravděpodobně viděl, že se nějaká ryba vynořuje nahoru, protože právě tehdy, když jsem odřízl její žábry a vytáhl ji, žralok prokousl díru do boční části mého kajaku,“ uvedl.

„V tomhle okamžiku jsem viděl všechny jeho výrazně špičaté zuby a velké oči podobné softbalovému míčku. Díval jsem se přímo do těchto chladných, bezcitných a černých očí a najednou jsem si uvědomil, že zvířeti je všechno jedno. Moje přesná slova zněla: Co to k*rva je? Přičemž mi nechtěl ublížit, i když jsem ho minimálně jednou udeřil do tlamy, možná dvakrát. Nepamatuji si, jestli jsem ho bouchl pěstí nebo dlaní, ale pak jsem začal zadávat a křičet, načež žralok zmizel. Většina lidí říká, že v těchto situacích člověku před očima proběhne celý jejich život, ale já jsem na to vůbec neměl čas,“ vysvětluje rybář.

Cesta na břeh

Michael i se svým úlovkem začal pádlovat směrem ke břehu. Ale asi po deseti minutách se začal jeho kajak potápět, protože žraločí zuby prohryzly spodní část kajaku.

Rybář nebyl v nebezpečí poprvé, a tak zavolal vodní záchrannou službu, následně mu však klíče a telefon spadly do vody.

„Pořád jsem dispečerovi opakoval, že se můj kajak brzy převrátí. Několikrát mi říkal, abych zůstal na lince. Ale já jsem rady neuposlechl a pokusil jsem se dát telefon do svého nepromokavého pouzdra. Kajak nakonec převrátil,“ vypravují.

Michael se pak v záchranné vestě držel svého z velké části ponořeného kajaku, nervózně se houpal na vodní hladině a poslouchal záchranáře přes svůj nouzový rozhlasový přijímač.

„Slyšel jsem, že mluví s rybářem v motorovém člunu, takže jsem věděl, že za mnou určitě má někdo připlout, i když mě přitom nikdo neslyšel. Z oblasti útoku jsem urazil asi čtvrt míle, ale žralok stále zůstával v mé hlavě. Zvlášť proto, že jsem nemohl zůstat uvnitř svého kajaku,“ podotkl Michael Thallheimer.

Nakonec skupina místních rybářů vytáhla Michaela na svou loď. Když se ale všichni vraceli ke břehu, ukázalo se, že Michael ztratil svůj cenný úlovek.

„Držel jsem ryby docela dlouhou dobu, ale když jsem s ostatními táhl kajak, nějakým způsobem mi vyklouzly. Byl jsem z toho úplně na dně. Byl to pěkný úlovek, na který můžeš být hrdý,“ zklamaně poznamenal Michael.

Muže na břehu vyšetřili záchranáři, kteří potvrdili, že se mu podařilo uniknout bez jediného zranění. Michael ale chce, aby jeho zkušenost sloužila jako varovný příběh pro všechny kajakáře, kteří zpravidla nedodržují doporučené postupy.

„Ať je moje zkušenost lekcí pro všechny. Já jsem se nacházel v oceánu sám, což byla z mé strany obrovská chyba, protože jeden člověk málo co dokáže zvládnout sám. Vždycky si vezměte kamaráda, pokud se plánujete vydat na kajakové rybaření, vždycky,“ radí Michael.