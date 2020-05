V Hongkongu označili jakékoli sankce USA proti tomuto městu za „dvousečný meč“

Jakékoli sankce USA proti Hongkongu budou dvousečným mečem a poškodí zájmy obou stran, uvádí se v prohlášení hongkongské vlády. Jak dříve prohlásil ministr zahraničí USA Mike Pompeo, uvědomil Kongres o tom, že Hongkong „už nemá autonomii vůči Číně“, i když se to předpokládalo při předání tohoto území Velkou Británií čínským úřadům v roce 1997.

Změna postoje Ministerstva zahraničí USA má za následek změnu politiky vůči Hongkongu, Pompeo však neupřesnil, co konkrétně může administrativa podniknout.

„Vláda zvláštní administrativní oblasti Hongkongu rozhodně protestuje proti připomínkám v takzvané zprávě Ministerstva zahraničí USA o zákonu o politice USA vůči Hongkongu,“ uvádí se v prohlášení.

V městské vládě poznamenali, že „status zvláštního celního území Hongkongu je zakotven v Ústavě a hodláme i nadále provádět politiku volného obchodu jako samostatný člen WTO, očekáváme spravedlivý přístup ze strany našich obchodních partnerů“.

„Hrozba zavedení sankcí s cílem zasahování do politiky jiných zemí je porušením mezinárodního práva a mezinárodní praxe. V praktickém plánu ve vztazích mezi Hongkongem a USA budou jakékoli sankce dvousečným mečem, který poškodí zájmy nejen Hongkongu, ale i USA,“ poukázali ve vládě.

Podotýká se, že v minulém desetiletí bylo kladné saldo obchodní bilance USA s Hongkongem největší mezi všemi obchodními partnery USA, bude-li se ale uvažovat o jakýchsi sankcích v takových oblastech, jako jsou služby a investice, může to ovlivnit zájmy 1,3 tisíce amerických korporací se sídlem v Hongkongu.

„Hongkong doufá, že vláda USA zaujme pragmatický postoj a bude se s ohledem na vlastní zájmy v Hongkongu zdržovat zasahování do vnitřních záležitostí naší země a zachová svou ekonomickou a obchodní politiku vůči Hongkongu,“ zdůrazňuje se v prohlášení.

Poslanci Všečínského shromáždění lidových zástupců přijali „rozhodnutí o vytvoření a zdokonalování právního systému a právních mechanismů na zajištění národní bezpečnosti ve zvláštní administrativní oblasti Hongkongu“. Rezoluce pověřuje Stálý výbor Všečínského shromáždění lidových zástupců vypracováním návrhu zákona o národní bezpečnosti speciálně pro Hongkong. List The South China Morning Post přitom s odvoláním na informovaný zdroj oznámil, že Stálý výbor bude potřebovat asi čtrnáct dní na to, aby zákon schválil, a to znamená, že může nabýt platnosti v srpnu.