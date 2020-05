Trump informoval o neshodách ve vztazích s WHO. Co za nimi stojí?

Americký prezident Donald Trump informoval o rozporech ve vztazích mezi USA a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Co dalšího prozradil? A v čem problém spočívá?

Americký lídr zdůvodnil své rozhodnutí tím, že WHO odmítla provést reformy, které požadoval Washington. Šéf Bílého domu dodal, že Spojené státy americké nyní přesměrují finanční prostředky určené pro organizaci na naléhavé potřeby zdravotní péče po celém světě.

Připomeňme, že již dřív Trump zaslal řediteli Světové zdravotnické organizace Tedrosovi Adhanomovi Ghebreyesusovi dopis, ve kterém hrozil, že zastaví financování a znovu zváží členství v dané organizaci, pokud WHO neprovede do jednoho měsíce reformu. Podle jeho slov totiž americká administrativa našla fakta o neúspěšné reakci organizace na pandemii koronaviru.

V dopise se uvádělo, že WHO údajně ignorovala zprávy o šíření infekce ve Wu-chanu, k níž došlo na začátku prosince minulého roku, a neprovedla nezávislá vyšetřování. Americké úřady rovněž tvrdily, že organizace byla na konci roku 2019 informována o „zdravotní nouzové situaci“, ale tyto informace pocházející z Tchaj-wanu nezveřejnila.

WHO dále podle Trumpa netrvala na volném vstupu mezinárodních odborníků do Číny a podpořila pekingské rozhodnutí o zákazu pohybu uvnitř země, zatímco byla proti uzavření amerických hranic nebo zákazu vstupu pro ty, co přijíždějí z Číny.

Generální ředitel organizace odmítl ultimátum amerických úřadů komentovat.

Moskva je znepokojena, EU postoj USA nesdílí

Nicméně, Spojené státy naopak zkritizovali v Rusku. Jak poznamenal ministr zahraničí Sergej Lavrov, Moskva je znepokojena takovým hanobením WHO. Diplomat zdůraznil, že každá organizace by měla zlepšit svou činnost, ale podotkl, že k tomu musí dojít prostřednictvím konstruktivního dialogu.

I mluvčí daného resortu Maria Zacharovová označila za nevhodné pokusy Washingtonu proměnit WHO v platformu pro vyrovnávání si politických účtů, zejména pak v podmínkách boje proti koronaviru.

Pozici USA nepodpořili ani v Evropské unii, jejíž členové požadovali konsolidaci kolem organizace za současných obtížných podmínek.

Čínské ministerstvo zahraničí v komentáři k dopisu Trumpa uvedlo, že se tím americké orgány snaží zbavit viny za neefektivnost preventivních opatření proti covidu-19.

Připomeňme, že Světová zdravotnická organizace označila vypuknutí koronaviru za pandemii. Podle posledních údajů počet nakažených přesáhl 5,9 milionu lidí a na nemoc zemřelo přes 365 tisíc lidí.