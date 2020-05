Co hledaly? Ruské stíhačky doprovodily americké bombardéry B-1B nad Černým mořem. Video

Daný resort uvedl, že systémy protivzdušné obrany zaznamenaly americká vojenská letadla nad Černým a Baltským mořem.

Následně byly do vzduchu vyslány stíhací letouny Su-27P a Su-30SM, které se přiblížily na bezpečnou vzdálenost k daným bombardérům. Ty pak doprovázely do té doby, dokud nezměnily kurz. Resort následně zveřejnil na internetu video, které celou akci znázorňuje.

Ministerstvo obrany přitom zdůraznilo, že lety ruských letadel proběhly „přísně v souladu s mezinárodními pravidly“. Po dokončení úkolu se bojovné letouny vrátily zpět na základnu.

Již dříve velení amerického letectva v Evropě oznámilo, že nad Černým mořem letěly dva bombardéry B-1B Lancer. Letadla vzlétla z letecké základny v Jižní Dakotě.

Připomeňme, že to ale není to poprvé, co americké bombardéry provádí operace poblíž ruských hranic. Podle oficiálního mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova přítomnost amerických letadel na hranicích Ruska vytváří jen další napětí ve vztazích mezi oběma zeměmi. Moskva opakovaně vyzvala Washington, aby od těchto letů upustil, ale americké úřady to odmítly.

Zablokování z obou stran

Tento týden jsme informovali, žeVojenské námořnictvo USA zveřejnilo na YouTube videozáznam zachycení svého výzvědného letounu Poseidon P-8A dvěma ruskými stíhačkami Su-35.

Dvě ruské stíhačky Su-35 v úterý „nebezpečně“ zachytily výzvědný letoun Poseidon P-8A amerického vojenského námořnictva nad Středozemním mořem, tvrdí tisková služba šesté floty. Američtí vojáci označili jednání ruských posádek za „neprofesionální“. Podle jejich názoru stíhačky Su-35 sevřely P-8A a bránily mu v „bezpečném manévrování“.

Incident trval celkem 64 minut. Na webové stránce Šesté floty se objevily dva videozáznamy a fotografie, na nichž je tato situace zobrazena.