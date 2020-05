„Po zuby ozbrojená“: čínská média ocenila novou ruskou ponorku

Ponorka bude mít výtlak asi 11 340 tun a rychlost 35 uzlů. Maximální hloubka ponoru Lajky bude 600 metrů a autonomie v zásobě rezerv - 90 dní. Byla vyvinuta konstrukční kanceláří Malachit.

Trup bude pokryt několika vrstvami kompozitních materiálů absorbujících hluk. Proto by měla být tišší než lodě projektu „Jaseň“. Současně bude mít Lajka jednotný integrovaný řídicí systém s umělou inteligencí. Podle očekávání by měla být ponorka v provozu 52 let.

V publikaci jsou také uvedeny typy zbraní, které může Lajka nosit: patří k nim rakety s plochou dráhou letu 3M-14 Kalibr, protiletadlové rakety 3M-55 Onyx, přenosné protiletadlové rakety Igla, hypersonické rakety ZM-22 Zircon, podvodní střely Predator, torpéda Physicist-1, a také minitorpéda MTPK-1, minirakety PMR-2 a další.

„Dá se říci, že Lajka je vyzbrojená až po zuby,“ uvádí se v článku.

Lajka by podle úkolů ruského vojenského námořnictva měla být víceúčelovou ponorkou s modulární konstrukcí.

V publikaci se uvádí, že mezi zadní částí velitelské kabiny a zádí ponorky se nacházejí vertikální odpalovací systémy řízených střel. V případě potřeby je lze nahradit modulem pro odpálení balistických raket.

Tyto změny by měly snížit potřebu počtu ponorek v misi, což by mělo rovněž umožnit snížit počet námořníků a personálu údržby. To, jak je zdůrazněno v článku, pomůže ušetřit „hodně peněz“.

Noviny však připomněly názor, že v praxi je výměna bojových modulů a vybavení složitou záležitostí, která vyžaduje hodně úsilí a peněz. Kromě toho je z důvodu malé prostornosti teoreticky obtížné do ní uložit dostatečný počet balistických raket.

Dříve americký časopis The National Interest psal, že ruské ponorky třídy Jaseň jsou velkou výzvou pro americké námořnictvo. Hlavní příčinou je údajně to, že americké námořnictvo nemá schopnosti tyto ponorky sledovat.

Autor zmínil příklad z roku 2018, kdy nejpokrokovější ruská ponorka Severodvinsk patřící do třídy Jaseň zkrátka „zmizela“ v Atlantickém oceánu a během několika následujících týdnů ji americké námořnictvo nebylo schopné najít.

Jeden z amerických admirálů zdůraznil, že ruská ponorka je velmi tichá, což považuje za nejdůležitější výhodu při podmořském boji.