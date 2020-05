Vedení EU vyzvalo USA, aby přezkoumaly rozhodnutí týkající se WHO

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že země ukončuje vztahy s WHO, protože organizace „odmítla provést požadované reformy“. Podle jeho slov USA „přesměrují tyto prostředky do celého světa pro naléhavé zdravotní potřeby“. WHO dále podle Trumpa netrvala na volném vstupu mezinárodních odborníků do Číny a podpořila pekingské rozhodnutí o zákazu pohybu uvnitř země, zatímco byla proti uzavření amerických hranic nebo zákazu vstupu pro ty, co přijíždějí z Číny.

„Žádáme USA, aby přehodnotily své oznámené rozhodnutí,“ uvádí se v prohlášení EU.

„V době, kdy svět nadále bojuje s pandemií covid-19, hlavním úkolem všech je zachránit životy, brzdit a zmírnit tuto pandemii. Evropská unie v tomto ohledu nadále podporuje WHO a již poskytla další finanční prostředky,“ uvedli.

Globální spolupráce a solidarita jsou jedinými účinnými způsoby, jak se vypořádat s pandemií, domnívá se vedení EU.

„WHO by měla být i nadále schopna vést mezinárodní akce v boji proti pandemii, v současné době i v budoucnosti. K tomu je nutná účast a podpora všech. Vzhledem k této globální hrozbě je nyní vhodná doba k zesílené spolupráci a společným řešením. Je nutné se vyhnout takovým akcím, které vedou k oslabení mezinárodních výsledků,“ prohlásili.

Moskva postoj USA nesdílí

Spojené státy zkritizovali i v Rusku. Jak poznamenal ministr zahraničí Sergej Lavrov, Moskva je znepokojena takovým hanobením WHO. Diplomat zdůraznil, že každá organizace by měla zlepšit svou činnost, ale podotkl, že k tomu musí dojít prostřednictvím konstruktivního dialogu

I mluvčí daného resortu Maria Zacharovová označila za nevhodné pokusy Washingtonu proměnit WHO v platformu pro vyrovnávání si politických účtů, zejména pak v podmínkách boje proti koronaviru.

Připomeňme, že Světová zdravotnická organizace označila vypuknutí koronaviru za pandemii. Podle posledních údajů počet nakažených přesáhl 5,9 milionu lidí a na nemoc zemřelo přes 365 tisíc lidí.