Trump z Bílého domu pohrozil protestujícím „nejrozzlobenějšími psy“

Prezident pochválil svou ochranu a označil ji za profesionální a velmi skvělou. „Byl jsem uvnitř [Bílého domu], sledoval každé hnutí a cítil jsem se v absolutním bezpečí,“ přiznal americký prezident.

„Velký, profesionálně organizovaný dav, ale nikdo nebyl blízko k překonání plotu. Kdyby to dokázali, setkali by se s nejrozzlobenějšími psy a nejzlověstnějšími zbraněmi, jaké jsem kdy viděl,“ pohrozil Trump a dodal, že v takovém případě by protestující skutečně utrpěli újmu.

Podle prezidentova názoru protesty poblíž Bílého domu a parkového náměstí Lafayette Square nemají nic společného s akcemi k uctění památky George Floyda, strážce s tmavou pletí, který zemřel v Minneapolisu v důsledku hrubého zatčení.

O střetech mezi protestujícími a prezidentskou ochrankou již dříve informoval televizní kanál CNN. Demonstranti podle jeho informací také vykřikovali hesla na podporu Floyda a vyjadřovali nespokojenost s Trumpem.

Podle údajů CNN celkový počet měst, v nichž začaly vzpoury, přesáhl 30.

Kromě Minneapolisu ve státě Minnesota probíhají protesty v kalifornských městech Los Angeles, Bakersfield, Sacramento, San Jose, Oakland, San Francisco. K nepokojům dochází i ve městech Denver (Colorado), Chicago (stát Illinois), Des Moines (stát Iowa), Indianapolis a Fort Wayne (stát Indiana), Louisville a Bowling Green (stát Kentucky), New Orleans (stát Louisiana), Lincoln (stát Nebraska), New York, Boston (stát Massachusetts), Detroit (stát Michigan), Kansas City (stát Missouri), Las Vegas (stát Nevada) a dalších.

Podle policejních údajů demonstranti způsobili městům značné škody. Přicházejí zprávy o vandalismu, loupežích, žhářství a útocích na příslušníky bezpečnostních orgánů. V důsledku nepokojů 30. května v Oaklandu utrpěli dva zaměstnanci americké Federální bezpečnostní služby USA střelné zranění. Jeden z nich zemřel, stav druhého se neuvádí.

Tisková agentura Associated Press již dříve uvedla, že vedení Pentagonu nařídilo několika jednotkám vojenské policie, aby byly připraveny k nasazení v Minneapolisu po dobu nejméně čtyř hodin. Příslušné rozkazy byly přijaty vojsky umístěnými ve státech Severní Karolína, New York, Colorado a Kansas. K vyslání bude připraven kontingent 800 vojáků.

Masové protesty, doprovázené nepokoji a střety s policií, trvají od 26. května v Minneapolisu a později začaly v dalších městech Spojených států. Obyvatelé Minneapolisu se shromáždili na demonstraci proti policejní brutalitě po smrti místního obyvatele, strážce George Floyda tmavé pleti, který zemřel několik hodin poté, co byl zatčen při použití násilí. Následně vyšli do ulic příznivci hnutí proti násilí vůči lidem tmavé pleti Black Lives Matter („Životy černých jsou důležité“), protesty přerostly do vzpour s pogromy, loupežemi, střelbou a žhářstvím. Pro posílení ochrany pořádku byly již do města nasazeny jednotky Národní gardy a obrněná vozidla a platí policejní hodina.