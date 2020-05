Policie v Minneapolisu použila proti žurnalistům úmyslně slzný plyn

Natáčecí skupina televizního kanálu VICE, v níž byli čtyři lidé a korespondent agentury Sputnik, se ocitla na území čerpací stanice v oblasti nepokojů. Po rozehnání protestujících příslušníci americké národní gardy dovolili novinářům, aby tam zůstali. Policie a národní garda následně otevřela ulici a odjela. Na stanici zůstali novináři, majitelé čerpací stanice a lidé, kteří ji pomáhali chránit. Všichni byli venku, nevycházeli za ohrazení.

Najednou se na silnici objevil mikroautobus s policií, které okamžitě začala pálit gumovými projektily. Když policie uslyšela křik, že se jedná o soukromý majetek, který je přítomnými ochraňován a také křiky „tisk!“, příslušníci zastavili palbu. Příslušníci nadále mířili na lidi, vstoupili na území stanice a požadovali od všech, aby zašli do budovy.

Novináři si klekli na kolena a ukazovali své novinářské průkazy. Nehledě na to, americká policie použila proti jednomu z nich slzný plyn. Ten se předtím prokázal jako novinář.

Jeden z příslušníků policie přišel k ostatním novinářům a něco hovořil, avšak přes jeho plynovou masku nebylo nic rozumět. Přítomní novináři si mysleli, že požaduje, aby se posadili do vozu, nadále ale prosili, aby propustili jejich kolegu.

Korespondent Sputniku se nacházel z druhé stany vozu a také již ukázal svůj novinářský průkaz policii. Když byl připraven nastoupit do vozu, přišel k němu jiný policista. Novinář vytáhl svoji průkazku a řekl: „Já jsem novinář.“ V odpovědi na to, aniž by policista cokoli řekl, mu nastříkal slzný plyn do obličeje.

Druhého novináře pustili. Oba ale potřebovali nějaký čas, aby se vzpamatovali.

Protesty v USA

V americkém Minneapolisu vypukly protesty poté, co jeden z příslušníků bezpečnostních sborů zaklekl zadrženého černocha a klečel mu na krku tak dlouho, až ten následně v nemocnici na zranění zemřel.