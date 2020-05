Média: USA prodávají majetek v Hongkongu kvůli napětí ve vztazích s ČLR

Tento majetek, včetně několika vil, se nachází ve čtvrti Showson Hill. Jeho hodnota je odhadována na 1,3 miliardy dolarů, píše agentura s odkazem na portál HK01, na kterém byla zveřejněna oznámení o prodeji. Majetek patří jednomu z nejbohatších lidí ve městě.

„Kancelář ministerstva zahraničí USA pro provoz budov v zahraničí pravidelně přezkoumává zahraniční nemovitosti vlády USA v rámci globálního opětovného investování,“ praví se v dopise ministerstva zahraničí zaslaném Bloombergu.

Ministerstvo zahraničí USA investuje rovněž do jiných nemovitostí v Hongkongu patřících USA, včetně budovy generálního konzulátu, praví se v dopisu.

Bezpečnost v Hongkongu

USA jsou nespokojeny s rozhodnutím Číny o předání parlamentu země, Všečínskému shromáždění lidových zástupců, poté, co byly připraveny novely zákona o ochraně národní bezpečnosti v Hongkongu, která má za cíl zamezení terorismu, separatismu a vměšování se zvenčí do záležitostí Hongkongu. Poslanci schválili ve čtvrtek příslušnou rezoluci, USA to považují za „předzvěst zániku“ autonomie Hongkongu.

Daná novela zákona speciálně pro Hongkong stanoví zákaz podvratné a separatistické činnosti, zákaz jakýchkoli druhů povzbuzování majících za cíl svržení centrální vlády, a také terorismu a vměšování se zvenčí.

Velká Británie, Austrálie, Kanada a USA zveřejnily společné prohlášení, ve kterém se praví, že rozhodnutí čínské vlády o přijetí zákona pro Hongkong o národní bezpečnosti je v rozporu s body deklarace o autonomií regionu podepsané Velkou Británií a Čínou. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Liciang vyzval ostatní státy, aby přestaly se zásahy do záležitostí Hongkongu.