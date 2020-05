Trump oznámil vytvoření americké „největší zbraně“ v historii

V sobotu raketa Falcon 9 úspěšně vynesla kosmickou loď Crew Dragon s astronauty NASA Bobem Benkenem a Dougem Hurleym na oběžnou dráhu. Loď má v neděli přistát na ISS.

„Brzy přistaneme na Marsu a budeme mít ty nejlepší zbraně, jaké jsme kdy měli v historii," řekl Trump.

Podle amerického lídra se s projektem již seznámil a „ani tomu nemůže uvěřit“. Podrobnosti neuvedl.

​Trump také poblahopřál Elonu Muskovi k úspěšnému spuštění SpaceX a označil ho za „triumfální návrat ke hvězdám“.

V polovině května prezident Spojených států oznámil vypuštění „super-duper“ rakety, 17 krát rychlejší než zvuk.

Start Falconu 9

Připomeňme, že start dané rakety se uskutečnil až na druhý pokus. Původně byl totiž naplánován na středu 27. května, ale kvůli špatnému počasí byl zrušen.

Za zmínku dozajista stojí také to, že jde o první let s posádkou v USA od roku 2011 a první kosmický let soukromé společnosti s lidmi na palubě. Není totiž žádným tajemstvím, že v posledních devíti letech američtí astronauti k cestám do kosmu nelétali z USA v amerických strojích, ale z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu v ruských lodích. Tato mise tak má velký význam pro budoucnost letů s posádkou do vesmíru, ale také pro strategii NASA v rámci spolupráce se soukromými společnostmi.

Pokud jde o posádku, na palubě kosmické lodi Crew Dragon se nachází Bob Behnken a Douglas Hurley, který je zároveň velitelem lodi. Hlavním úkolem dotyčným bude dokončit testování lodi Crew Dragon. Astronauti tak na oběžné dráze vyzkouší například manuální ovládání lodi a řadu dalších testů. Pak se připojí k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS).

Uvádí se, že loď by měla v neděli zakotvit na ISS. Vše by přitom mělo proběhnout v automatickém režimu. Zatím však nebyl stanoven termín, kdy dojde k jejímu návratu s astronauty na Zemi. Dvojice Američanů by tak ve vesmíru mohla strávit jeden až čtyři měsíce, přičemž doba jejich pobytu se bude odvíjet hlavně od toho, jak budou fungovat solární panely Crew Dragonu.