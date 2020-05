Kate Middletonová se rozhodla žalovat kvůli kritice své váhy a rodiny

Princ William a jeho manželka Kate Middletonová se rozhodli žalovat časopis Tatler poté, co publikoval článek kritizující vévodkyni z Cambridge. Informoval o tom deník Daily Mail.

Jde o nové vydání pro červenec-srpen roku 2020 věnované Kate Middletonové pod názvem „Kateřina Veliká“.

Novinářka Anna Pasternak hovořila o duševním stavu vévodkyně z Cambridge jako o „unavené a uvězněné“ poté, co Meghan Markleová a princ Harry opustili královské pravomoci. Tato část způsobila největší zuřivost Kensingtonského paláce.

Článek také tvrdil, že Middletonová trpěla poruchou příjmu potravy, kvůli níž se stala „nebezpečně hubená“ a také článek obsahoval kritiku její rodiny a dětí.

„Je to tak kruté a zraňující. Je to nechutné. To je sexismus a misogynie v nejhorším případě," řekl publikaci královský zdroj. Podle něj je materiál plný lží o vévodkyni z Cambridge a není ani slovo pravdy.

„Celá ta věc je třídní snobství. Ta věc s Pippou (sestra Kate) je hrozná. Tatler si může myslet, že je imunní vůči akci, protože je to čteno královskou rodinou a na každém stolku v každé domácnosti, ale to není žádný rozdíl,” dodal.

Šéfredaktor Tatleru Richard Denner uvedl, že v paláci o materiálu věděli předem. Zdůraznil, že je přesvědčen o kompetenci autora článku a jeho zdrojích.

„Je ironické, že nejoblíbenější časopis královské rodiny je jimi ničen. Vévodkyně je od přírody plachá žena, která dělá, co může,” píše Daily Mail.

Tatlerův článek také tvrdí, že osmatřícetiletá Kate se před svatbou v květnu 2018 pohádala s Meghan Markleovou.

Píše se tu, že střet se odehrál dva dny před velkým dnem a soustředil se na to, zda by princezna Charlotte a ostatní mladé družičky měly nosit punčocháče.

Cituje nejmenovaného přítele, článek říká: „Došlo k incidentu na svatební zkoušce. Byl horký den a zřejmě tam byl spor o tom, zda družičky by měly nosit punčocháče, nebo ne”.

Kate, podle protokolu, měla pocit, že by měli. Meghan to nechtěla. Fotografie naznačují, že Meghan vyhrála. Ale Kensingtonský palác trvá na tom, že příběh není pravdou.

Místo toho The Mail on Sunday píše, že spor byl kvůli Meghanině reakci na žádost Kate o prodloužení lemu Charlottiných šatů. Výsledek zanechal Kate v slzách.