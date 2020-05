„Je to národní lidskoprávní tragédie.“ Mluvčí ruské diplomacie se vyjádřila k protestům v USA

„Je to národní tragédie, která odhalila to, o čem (USA, pozn. red.) asi nechtěly mluvit, co nechtěly slyšet a o čem poučovaly celý svět. Jde o tragédii v oblasti lidských práv, v oblasti, kterou u sebe vždycky považovaly za vyřešenou a bezproblémovou. Vedení v oblasti lidských práv, které si (USA, pozn. red.) připisovaly, vedením nebylo,“ sdělila Zacharovová v pořadu SolovjevLIVE.

Mluvčí ruské diplomacie připomněla, že v roce 2018 Spojené státy opustily Radu pro lidská práva OSN. Podle ní to mohlo svědčit o chápání vnitřní situace ve vlastním státu. Rovněž upozornila na to, že americké lidskoprávní organizace, které aktivně komentují podobné události v dalších státech, na začátku zdrženlivě reagovaly na situaci kolem vraždy George Floyda.

Ruská diplomacie ke svévoli amerických policistů

V neděli se ruské ministerstvo zahraničí také vyjádřilo k případům násilí a neodůvodněných zadržení, které američtí policisté podnikají vůči novinářům vysílajícím o protestech po vraždě Floyda (včetně zpravodaje agentury RIA Novosti Michaila Turgijeva).

„Považujeme za nepřijatelné, aby zástupci amerických donucovacích orgánů používali speciální prostředky, gumové projektily a slzné aerosoly, proti zástupcům médií poté, co předloží kartu s nápisem: Tisk,” uvádí se v prohlášení ruského ministerstva.

Připomíná se také, že úřady USA mají mezinárodní závazky zajišťovat bezpečnou činnost novinářů, rovný přístup k informacím a svobodu projevu.

„Předpokládáme, že příslušné americké orgány provedou důkladné vyšetření daných incidentů. Vyzýváme příslušné mezinárodní organizace a nevládní organizace zabývající se lidskými právy, aby na tuto svévolnost náležitě reagovaly,“ stojí v prohlášení.

V Minnesotě a několika dalších amerických státech vypukly protesty a nepokoje. Důvodem se stala smrt černocha George Floyda, kterému při zadržení jeden z příslušníků bezpečnostních sborů klečel na krku nehledě na jeho výkřiky, že nemůže dýchat. Floyd následně zemřel na zranění v jedné z nemocnic.