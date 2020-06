Vědci zjistili, že Nový Zéland se nachází na starověkém sopečném velkém oblaku

To, co bylo dříve považováno za tři samostatné plošiny v jihozápadním Pacifiku, se ukázalo, že jsou fragmenty jedné obří vrstvy sopečné horniny vytvořené vylitím ze zemského pláště. Tento objev se povedl díky analýze seismických vln.

Část Nového Zélandu se nachází na pozůstatcích sopečného super oblaku, což může být největší sopečnou vyvřelinou na světě, praví se v nové studii.

Výzkumníci z Victoria University of Wellington říkají, že událost se odehrála asi před 120 miliony let a byla podobná tomu, co lze pozorovat v lávových lampách: tekutý oblak horké horniny stoupal z pláště Země na povrch a zplošťoval se jako palačinka.

Podle nového výzkumu, zveřejněného v časopise The Conversation, se super oblak zvedl z asi 3000 kilometrů pod povrchem a vytvořil podmořskou plošinu o velikosti kontinentu v jihozápadním Pacifiku.

Tektonický pohyb později rozdělil tuto obří vrstvu sopečné horniny na tři menší fragmenty. Jeden z nich se táhl na jihu a vytvořil plošinu Hikurangi, která je základem Severního ostrova Nového Zélandu. Další dvě, náhorní plošina Manihiki a náhorní plošina Ontong-Java, se nacházejí v blízkosti Samoy a Šalamounových ostrovů.

Analýza rychlostí, při kterých seismické vibrace, známé jako P-vlny, procházejí těmito oddělenými plošinami, pomohla určit, že byly kdysi součástí stejného super oblaku.

„Zvláštní rys těchto vysokých rychlostí je, že jsou stejně vysoké pro seismické vibrace, které se pohybují ve všech horizontálních směrech, ale mnohem nižší pro ty vibrace, které se pohybují vertikálně,“ řekl spoluautor studie Tim Stern.

Bylo zjištěno, že rychlosti vertikálních seismických vln na plošině Hikurangi se shodují s rychlostmi dvou dalších desek, což znamená, že byly vytvořeny ve stejnou dobu.

„Mimořádná věc je, že všechny tyto roviny byly jednou spojeny a tvořily největší sopečný výlev na planetě v oblasti přes 2000 km,“ řekl Stern.

Spoluautor Simon Lamb naznačil, že sopečná činnost během této události „možná hrála důležitou roli v historii Země, ovlivnila klima planety a také vývoj života tím, že spustila masové vymírání“.

Vědci se po desetiletí domnívali, že víření pohybů v plášti vedlo k takovým výlevům (předpokládá se, že podobné, ale menší události se staly na Islandu a na Havaji), ale důkazy o super oblacích se až dosud ukázaly jako nejasné.

„Díky této studii máme nyní jasný důkaz, že taková aktivita se skutečně stala a také metodu otisků prstů pro detekci fragmentů těch největších oblaků, super oblaků, ze všech stoupajících v blízkosti jádra Země,“ uvedl Stern.