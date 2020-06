Írán je připraven pokračovat v dodávkách ropy do Venezuely, pokud je Caracas bude potřebovat

Minulý týden dorazilo do Venezuely pět íránských tankerů, které dopravily ropu a vybavení na těžbu pohonných hmot, to vše nehledě na hrozby USA, které Teheránu i Caracasu vyhrožují novými sankcemi.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Abbas Mousavi vyjádřil ochotu Teheránu pokračovat v dodávkách ropy do Venezuely, pokud Caracas bude potřebovat více takových dodávek.

„Írán praktikuje svá práva volného obchodu s Venezuelou a my jsme připraveni vyslat více lodí, pokud Caracas bude požadovat další dodávky z Íránu," řekl v pondělí novinářům Mousavi.

Prohlášení přichází poté, co minulý týden pět íránských tankerů přepravujících palivo a vybavení dorazilo do Venezuely.

Dodávky proběhly tváří v tvář varování USA před novými sankcemi vůči Teheránu i Caracasu, i když dříve představitelé Bílého domu uvedli, že se neplánují žádné operace k zastavení íránských tankerů, které jsou na cestě do Venezuely.

Před připlutím tankerů do jihoamerické země list The Wall Street Journal citoval nejmenované americké představitele, kteří uvedli, že Trumpova administrativa zvažuje nové sankce a „další právní kroky k narušení íránského vývozu ropy do Venezuely“ v reakci na to, že Washington sleduje pokusy Teheránu o „proniknutí do Latinské Ameriky“.

Teherán varuje USA, aby nezasahovaly proti íránským tankerům směřujících do Venezuely

To následovalo po květnovém varování Mousaviho, že USA mohou „trpět následky, které vyvstanou z jakéhokoli bezmyšlenkovitého opatření [které by mohly přijmout]" proti íránským tankerům směřujícím do Venezuely.

„Pokud by Američané přijali nějaká opatření proti volnému a legálnímu pohybu našich plavidel, čelili by naší rozhodné reakci," řekl Mousavi novinářům v Teheránu.

Promluvil poté, co si Teherán předvolal švýcarského velvyslance zastupujícího zájmy Washingtonu v islámské republice, aby podal protest proti údajným plánům amerického námořnictva zadržet íránské tankery.

Náměstek ministra zahraničí Seyed Abbas Araghchi zase označil snahy USA uchýlit se k šikaně s cílem omezit mezinárodní obchod za závažné porušování lidských práv a jasný „akt pirátství".

Dříve Írán odmítl tvrzení zvláštního amerického zástupce pro Venezuelu Elliotta Abramse, který tvrdil, že Teherán dodává Caracasu vybavení potřebné k opětovnému spuštění rafinérií jihoamerické země výměnou za zlato z venezuelských rezerv.

Teherán také obvinil Washington, že se snaží zničit venezuelskou ekonomiku a svrhnout venezuelského prezidenta Nicolase Madura, a naznačil, že obvinění související s Íránem byla vznesena pouze jako záminka pro nové sankce proti oběma zemím.

Ceny pohonných hmot ve Venezuele jsou na vzestupu

Maduro mezitím oznámil, že ceny pohonných hmot ve Venezuele od 1. června porostou, přičemž benzin se má prodávat za 5000 bolivarů (2,5 amerického centu) za litr na čerpacích stanicích po celé zemi.

„Je to válka, drazí krajané, kteří slyšíte, brutální válka," řekl v sobotu venezuelský prezident v projevu k národu a dodal, že USA „pronásledují každou společnost, která do Venezuely přinese kapku benzínu".

Stalo se tak poté, co Maduro oznámil, že jmenoval tým specialistů z vlády, aby ve Venezuele realizovali plán distribuce plynu a přezkoumali cenu dováženého paliva na domácím trhu, který byl jedním z nejnižších na světě kvůli vládním dotacím.