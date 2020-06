Ministerstvo zahraničí RF reagovalo na tvrzení o ruské stopě v nepokojích v USA

Tvrzení, že se Rusko podílelo na nepokojích v USA, nejsou ničím podložená. Jsou to špinavé způsoby a manipulace s informacemi, napsala mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovová na Facebooku.

Bývalá poradkyně prezidenta USA pro národní bezpečnost Susan Riceová dříve učinila prohlášení, že za násilím během protestů v USA mohlo stát Rusko. Žádné důkazy ani konkrétní fakta Riceová neuvedla.

Zacharovová se obrátila na Riceovou a poznamenala, že bývalá ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová a celý tým bývalého prezidenta USA Baracka Obamy „přesvědčili sebe a snažili se přesvědčit i ostatní, že domácí problémy USA vytváří a prohlubuje někdo zvenčí, a sice Rusko“.

„Tuto chybu chcete dnes opakovat, když spolu s novináři z CNN používáte špinavé způsoby informační manipulace: falešná prohlášení a nula faktů na jejich podporu. Váš rozhovor pro CNN je skutečná propaganda,“ napsala Zacharovová.

Připomněla, že sociální sítě, které jsou podle Riceové používané k rozněcování protestů, byly zaregistrovány a zákonodárně regulovány z USA a patří Američanům.

„Znovu se snažíte hrát s ruskou kartou? Je to špatná hra, vraťte se do skutečnosti. Přijďte k vašim lidem a dívajíc se jim do očí řekněte, že je ovládají Rusové přes YouTube a Facebook. Pak se podívám, jak funguje americká výjimečnost,“ dodala Zacharovová.

Odpověď z Kremlu

Tiskový mluvíč ruského prezidenta Dmitrij Peskov také okomentoval výrok Susan Riceové.

„Jakékoliv insinuace <…> jsou naprosto nesprávné, chybné, a zřejmě nemohou být projevem oficiálního stanoviska Washingtonu,“ řekl Peskov.

Dodal, že v Kremlu pozorně sledují události v USA a považují je za vnitřní záležitost.

„Nikdy se nevměšujeme do amerických záležitostí a nehodláme se vměšovat ani nyní,“ řekl Peskov na závěr.

Protesty v USA

Nepokoje v amerických městech vypukly po smrti v Minneapolisu Afroameričana George Floyda při jeho zadržení policisty. Na internetu se objevily záběry, na kterých je vidět, jak muži nasadili pouta, srazili ho k zemi a jeden policista mu přitlačil krk kolenem.

Na video zadržený několikrát říká, že nemůže dýchat, pak mlčí. Zemřel na resuscitačním oddělení.

Čtyři policisté byli propuštěni, jeden obviněn z usmrcení z nedbalosti.

Ve Washingtonu byl vyhlášen zákaz vycházení po jedenácté hodině večerní.

Po zahájení nepokojů Riceová v přenosu CNN prohlásila, že „by se nedivila“, kdyby se dozvěděla, že Rusko povzbuzuje protestující přes sociální sítě.

Bývalá úřednice upřesnila, že o tom nemá žádné informace z rozvědky.