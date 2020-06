První náměstek ministra zahraničí RF podal demarši velvyslanci ČR kvůli zdržování konzultací

„Českému diplomatovi bylo sděleno o jistých rozpacích, které souvisí se zdržováním konzultací ze strany Prahy ohledně aktuálních otázek rusko-českých vztahů na základě Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou z 26. srpna roku 1993,“ je uvedeno v oznámení ruské diplomatické mise.

„K dialogu na toto téma je ruská strana připravena, ale probíhající destruktivní činy českých úřadů vyvolávají vážné pochybnosti, zda mají vůbec přání situaci napravit,“ uvedli.

V ruském ministerstvu zahraničí dodali, že v poslední době se atmosféra ve dvoustranných záležitostech výrazně zhoršila, nashromáždilo se mnoho problémů, které ale nebyly způsobeny ruskou vinou.

V dokumentu je dále uvedeno, že ruská strana zdůraznila, že další kroky ve vztazích s Českem budou učiněny na základě toho, jak bude na demarši Praha reagovat. Český velvyslanec byl na ruské ministerstvo zahraničí pozván právě dnes, v pondělí.

Připomeňme, že český ministr zahraničí Tomáš Petříček dříve uvedl, že česká strana počítá s konzultacemi s Ruskou federací na úrovni ministrů zahraničních věcí na základě zmíněné dohody o vztazích mezi zeměmi. Připravenost Ruska na tyto konzultace byla potvrzena odpovídající nótou ruského velvyslanectví v Praze, která byla odeslána na české ministerstvo zahraničí a také dopisem adresovaným velvyslanci ČR v Moskvě.

Zhoršení rusko-českých vztahů

V této souvislosti za zmínku stojí to, co stálo za tím, že se v poslední době vztahy mezi Ruskem a Českem zhoršily. Dne 26. dubna týdeník Respekt přišel se zprávou, že podle jeho zdroje z tajných služeb do Prahy přicestoval muž s ruským diplomatickým pasem, který údajně měl v kufru smrtící jed ricin a mohl by představovat nebezpečí pro české komunální politiky.

V souvislosti s tím pražský primátor Zdeněk Hřib, starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný dostali ochranku. Podle informací týdeníku se obavy o bezpečnost politiků objevily poté, co byl z pražského náměstí Interbrigády odstraněn pomník maršála Koněva.

Ředitel Bezpečnostní a informační služby Michal Koudelka však informace o údajném nebezpečí pro české politiky nedokázal nijak potvrdit, neboť rozvědka sama obdržela informaci od anonymního zdroje.

Velvyslanectví Ruska v ČR se ohradilo proti spekulacím o údajně dovezeném jedu. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov označil zprávy českých médií za kachnu. Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov podotkl, že nikdo nepředkládá žádné důkazy toho, že se Moskva pokusila někoho v Česku otrávit.

Kauza nekončí

Kauza však pokračovala tím, že server Seznam Zprávy a pořad 168 hodin České televize s odkazem na zdroje v bezpečnostní komunitě obvinily Andreje Viktoroviče Končakova, dočasně pověřeného výkonem funkce vedoucího zastupitelství Ruského střediska vědy a kultury v Praze, z přípravy atentátu na pražské komunální politiky. Na obvinění zareagovala ruská ambasáda, která uvedené informace popřela.

Dále ruští diplomaté oznámili, že poté, co byla zveřejněna identita Andreje Končakova, začaly na jeho adresu chodit vyhrůžky. Proto se velvyslanectví v souladu s článkem 29 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 obrátilo na české ministerstvo zahraničí „se žádostí o učinění všech vhodných opatření k zabránění každého útoku proti osobě, svobodě a důstojnosti svého zaměstnance“. Ruští diplomaté tak požádali o poskytnutí policejní ochrany Končakovovi.