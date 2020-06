„Záchranný kruh s olověným závažím.“ Ekonom a podnikatel poukázal na nebezpečí evropského záchranného balíčku

„Evropská unie musí začít restartem, nikoli zadlužováním našich dětí a vnoučat, protože v téhle podobě je to asi taková pomoc jako, když hodíte tonoucímu záchranný kruh s olověným závažím,“ prohlásil na úvod ekonom.

„Evropská komise v minulém týdnu předložila návrh záchranného balíčku pro členské země v celkové výši 750 miliard EUR, tedy zhruba 20 bilionů korun. Peníze mají jít na obnovu ekonomik jednotlivých zemí postižených koronavirovou krizí. EK navíc prozradila, že dvě třetiny z této částky budou ve formě nevratných příspěvků a zbylá třetina formou úvěrů. Více jak 300 miliard je rezervováno pro nejvíce postižené země, tedy pro Itálii a Španělsko. Na Českou republiku zbude 20 miliard EUR,“ uvedl Křížek.

Podle jeho slov tato čísla běžnému člověku nic moc neřeknou, ačkoli ten by se měl zajímat o to, odkud se tolik peněz pro tyto potřeby vezme. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové si unie bude půjčovat na kapitálových trzích, a to díky silnému ratingu. Jedná se o „obvyklý přístup“ EU ve stylu „po nás potopa“, říká ekonom.

„Alarmující je navíc fakt, že doba splatnosti má být třicet let, tři desetiletí s takovýmto obřím dluhem není zrovna nejlepší dědictví, které přenecháme našim dětem,“ dodává.

Křížek kritizoval i způsob přerozdělování těchto peněz, kdy Česká republika z toho bude vycházet relativně špatně, jelikož v minulých letech ekonomika dobře fungovala.

„Jako problematické vidím i rozdělení prostředků mezi jednotlivé státy, více jak třetina pro Itálii a Španělsko, které sice byly postiženy koronavirem opravdu hodně, ale je na čase si přiznat, že jejich ekonomiky si už předtím vedly dlouhodobě špatně. V roce 2018 byl státní dluh Itálie astronomických 134,8 % HDP, což svědčí o dlouhodobém tragickém hospodaření země a má slova reflektují i světové ratingové agentury, podle mezinárodně uznávané společnosti Standard&Poor je tato jižní země hodnocena jako BBB minus, tedy s negativním výhledem do budoucna, Španělsko je na tom s ratingem úplně stejně. Nelze tudíž všechno svádět na koronavirus,“ napsal a dodal: „Při rozdělování peněz by měla podle EK hrát roli také míra nezaměstnanosti, my máme tu „smůlu“, že je u nás dlouhodobě nízká. Takže nastane absurdní situace, kdy budeme v podstatě znevýhodněni za svou pracovitost.“

Miroslav Křížek také poukázal na fakt, že podle jeho názoru je pro Česko výhodné mít vlastní měnu – českou korunu. Díky tomu může stát efektivněji regulovat hospodářství a vyhnout se stále rostoucím problémům v eurozóně a dodává, že kvůli politice Evropské centrální banky může dojít v budoucnu k výraznějšímu nárůstu inflace.

„Ačkoli se mnozí radovali, že záchranný balíček je výrazem snahy o jednotu EU, mám dojem, že půjde opět o pravý opak a stávající problémy to jen prohloubí. Evropská unie musí začít restartem, nikoli zadlužováním našich dětí a vnoučat, protože v téhle podobě je to asi taková pomoc jako, když hodíte tonoucímu záchranný kruh s olověným závažím,“ uzavřel ekonom a podnikatel své zamyšlení publikované na blogu Idnes.

Babiš proti rozdělování peněz

Na skutečnost, že by rozdělování peněz určených na pomoc zemím po koronavirové krizi mohlo probíhat ne v nejlepším zájmu České republiky, v minulosti upozorňoval i předseda vlády Andrej Babiš. Premiérovi se mimo jiné nelíbí, že by peníze ze záchranného programu čerpaly přednostně země, které byly pandemií zasaženy nejvíce, a to nehledě na předchozí fiskální disciplínu.