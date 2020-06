Tajemný mezihvězdný objekt Oumuamua mohl vzniknout z něčeho, co je ve vědě téměř neslýchané

„Vyvinuli jsme teorii, která vysvětluje všechny podivné vlastnosti objektu Oumumua,“ uvedl v prohlášení spoluautor studie Gregory Laughlin, profesor astronomie na Fakultě umění a věd Yaleovy univerzity. „Ukazujeme, že se pravděpodobně skládal z vodíkového ledu. Jedná se o nový typ objektu, ale vypadá to, že se jich může objevit mnohem víc.“

Oumuamua, který má tvar doutníku a který byl poprvé objeven v říjnu roku 2017, je v porovnání s tím, co viděli vědci dříve, úplně jiný kvůli svému tvaru, stejně jako suchému povrchu.

Výzkum uvádí, že vodíkový led, který potřebuje extrémně chladné teploty, je něco, co je přítomno v jádrech molekulárních mraků. Molekulární mraky tvoří základ hvězd a experti věří, že Oumuamua by mohl obsahovat vodíkový led poté, co prošel jedním z těchto molekulárních mraků v hlubokém vesmíru, což by mohlo vysvětlit i jeho rychlost.

„Když Oumuamua prošel blízko Slunce a přijal jeho teplo, vodík by se rychle vypařil z ledového povrchu,“ vysvětluje vedoucí autor studie Darryl Seligman. Dodal, že „stejně jako mýdlo, které se tenčí po mnoha použití ve sprše, i Oumuamua má takový tvar“.

Je možné, že tyto „vodíkové ledovce“ nebo „vodíkové komety“ by mohly být častější ve Sluneční soustavě, což by mohlo vědcům poskytnout nové informace o tom, jak se tvoří hvězdy a planety.

„Jejich přítomnost by byla přesnou sondou podmínek v temných zákoutích hvězdotvorných mraků a poskytla by nové kritické vodítko pro pochopení nejranějších fází stále záhadných procesů, které vytvářejí zrození hvězd a jejich doprovodných planet,“ poznamenal Laughlin.

Někteří věřili, že by Oumuamua mohl být mimozemskou sondou.

Studie publikovaná v listopadu 2018 z centra Harvard Smithsonian for Astrophysics naznačila, že by to mohla být „světelná plachta umělého původu“, která byla odeslána z jiné civilizace.

Výzkumník, který objevil objekt Oumuamua, kanadský fyzik a astronom Robert Weryk, řekl, že myšlenka, že to bylo z jiné civilizace, byla jen „divokou spekulací“.

Od ledna roku 2018 již není teleskopem pozorovatelný a mnozí spekulovali, co to vůbec Ouamumua je. Kromě teorie světelné plachty někteří ještě teoretizovali, že se jedná o kometu nebo asteroid.

Záhada o jeho přesné povaze se prohloubila na konci roku 2018, kdy NASA uvedla, že se dva měsíce dívala směrem k objektu Ouamumua, ale prvotně jej neviděla.