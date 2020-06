Richard Grenell opustil svůj post velvyslance v Německu

Jak se uvádí na webových stránkách, v době nepřítomnosti velvyslance bude jeho povinnosti plnit jeho zástupce, v Berlíně se jedná o Robin Quinvillovou.

Připomeňme, že Grenell byl velvyslanec v Berlíně téměř dva roky, aktivně vystupoval na stránkách německých médií, stal se známým svými tvrdými prohlášeními ohledně výstavby plynovodu Nord Stream 2 a finanční odpovědnosti Německa v rámci NATO.

Koncem května oznámil, že nové sankce proti Nord Stream 2 by mohl americký kongres rychle přijmout, a to i přes volební kampaň ve Spojených státech. Velké množství prohlášení velvyslance Grenella bylo kriticky přijato opozičními politiky v Německu. Ti je označovali za zásah do suverénní politiky Berlína.

Ve Washingtonu oznámil svou rezignaci Grenell oficiálně v pondělí, když byl na recepci u prezidenta Donalda Trumpa.

Nepřátelské chování

Před pár dny se ještě velvyslanec Richard Grenell opřel do německého politika, který jeho chování označil za „nepřátelské“ směrem k jeho zemi. Grenell však prohlásil, že jen hájí americké zájmy a následuje americkou politiku. Andres Nick, německý zákonodárce a vedoucí německé delegace v PACE, na Twitteru zpochybnil Grenellovu činnost v jeho zemi.

Grenell měl s německou vládou poměrně neklidný vztah od samého začátku. Velvyslanec v Německu opakovaně poskytoval nevyžádané rady ohledně politiky země – ohledně vztahů s Íránem, Ruskem a ohledně výdajů na zbrojení.

Šéf tajných služeb

Za zmínku stojí, že v únoru si Grenella vybral za šéfa tajných služeb americký prezident Donald Trump. Trump tehdy uvedl, že není ve funkci nastálo, že do něj jmenuje někoho jiného. Americkým velvyslancem v Berlíně byl od roku 2018. Jako mluvčí amerického zastoupení při OSN pracoval během vlády prezidenta George Bushe mladšího.

Poté, co jej zvolil Trump do čela tajných služeb, dostalo se mu však kritických reakcí. Například podle slov Marka Warnera, demokratického senátora z výboru pro zpravodajské služby, si na tento post vybral Trump někoho, kdo nemá žádnou zkušenost ze zpravodajských služeb. Dodal, že tento orgán si ve svém čele zaslouží někoho zkušeného a především stabilitu jako takovou.

Podle agentury dpa je možné, že Grenell může být zapojen do předvolební kampaně nynějšího prezidenta Donalda Trumpa.