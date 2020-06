„Jsme zděšeni.“ Aktivisté napočítali nejméně 125 porušení novinářské svobody v USA při protestech

„Všichni jsme zděšeni z používání tvrdých a místy až násilných metod při zásazích policie proti novinářům, kteří dělají svoji práci. Jedná se o přímé porušování svobody médií, což je fundamentální ústavní právo Spojených států,“ řekl Carlos Martinez de la Serna, ředitel Výboru pro ochranu novinářů (CJP), který následně požádal místní a federální úředníky a činitele, aby zajistili, aby novináři mohli na místech protestů vykonávat svoji práci.

CJP, která sídlí v New Yorku, od 29. května zaznamenala minimálně 125 porušení práv novinářů a 20 zatčení novinářů, kteří pracovali na místě probíhajících protestů, jež byly vyvolány smrtí neozbrojeného černocha George Floyda.

Policie střílela po „desítkách jiných“ novinářích gumovými projektily, používali proti nim pepřový sprej a slzný plyn, a to i poté, co se prokázali jako novináři, prohlásila CPJ s odkazem na mnoho zdrojů. Prohlášení této organizace přišlo poté, co světová a místní média informovala, že jejich novináři se stali terčem útoku ze strany amerických bezpečnostních složek při protestech a následném chaosu.

Střelba po novinářce Sputniku

Američtí policisté několikrát vystřelili na novinářku Sputniku gumovými projektily. K incidentu došlo během protestů u Bílého domu. Nicole Roussellová, novinářka Sputniku ve Washingtonu, řekla, že na ni americká policie několikrát vystřelila, když pracovala na protestech kvůli vraždě George Floyda, přestože opakovaně tvrdila, že je novinářkou.

„Byla jsem dnes večer u Bílého domu, informovala jsem o probíhajících protestech, když několik policistů začalo střílet na demonstranty. Běžela jsem blíž, abych získala záběry toho, co se děje. Policisté začali rychle střílet, myslím, že to byla kombinace omračujících granátů a gumových projektilů. Také použili slzný plyn, takže jsme všichni kašlali," prohlásila novinářka Sputniku Nicole Russell.

Podle Roussellové, když řekla, že je žurnalistka, policie po ní vystřelila granátem, jenž jí způsobil „tři velmi bolestivé šrámy“ na kyčli a stehně.