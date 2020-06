„Falešná hra establishmentu z Bruselu.“ Paška varuje před riziky Fondu pro obnovu EU. Média podle něj situaci zkreslují

Bývalý poslanec Jaroslav Paška ukázal na rizika, která nese Fond obnov EU, který dříve představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Z fondu by si měly členské státy rozdělit 750 miliard eur, které unie získá z půjčky s použitím národních záruk.

Podle slovenského politika k získání dodatečných zdrojů stačí jen rozumně uvolnit procento státního dluhu k HDP v Evropském paktu stability a solidní státy si budou moci na trzích přímo půjčit přesně tolik peněz, kolik oni považují za rozumné k použití své obnovy.

„O způsobu a charakteru využití peněz si také umí státy nejlépe rozhodnout sami a nepotřebují na to žádné poručníky, či dozorce z Bruselu," uvádí Paška a připomíná, že si Slovensko před pár týdny operativě půjčilo na finančních trzích čtyři miliardy eur, na což nepotřebovalo unii.

„A pokud by chtěla být v této situaci Evropská komise i trochu praktická, čí užitečná, pak by stačilo, aby o nových ‚evropských` clech a daních už přestala jen kecat. Zavedla raději efektivní výběr a v plné výši ho přerozdělila těm členským státům, ve vztahu ke kterým daňový výnos vzniká. Nejen Italové, Španělé, Francouzi, či Řekové, ale i jiní by právě takovou aktivitu komise potřebovali. A jistě i vysoce ocenili," dodal slovenský politik.

Když se lépe podíváme na komisí představené miliardové schéma přelévání garancí a financí mezi státy a Evropskou komisí, tak podle Pašky uvidíme, že i se souhlasem země garantovaná půjčka 750 miliard eur do Fondu obnovy EU má asi jiné pozadí. Skutečným problémem podle bývalého poslance bude sporná rozpočtová udržitelnost Itálie, Francie či Španělska po pandemickém období a jejich neschopnost půjčit si na finančních trzích dostatečné množství peněz za rozumný úrok.

„Pravděpodobně proto zmocnili prezident Macron s kancléřkou Merkelovou předsedkyni komise von der Leyenovou na implementaci této podlosti, sofistikované, tunelářské schéma quasi obecné ‚skládačky`, zaměřené na získání garancí zodpovědně hospodařících států pro krytí robustní půjčky, kdy by komise (za zády občanů těchto států) přelila jejich státní aktiva do rozsáhlé pomoci vybraným státům EU. Vždyť těch slibovaných 750 miliard eur na tzv. ‚obnovu unie` Evropská komise ve skutečnosti nemá. Jen si je chce od bankéřů a soukromých investorů rychle půjčit. Až do vrácení půjčených miliard ale musí komise investorům něčím ručit. Reálně však nemá čím. Může pouze garancí splacení tohoto závazku členskými státy EU," vysvětlil politik.

Dodal, že k realizaci tohoto projektu potřebuje unie i vědomou akceptaci vlád, že v případě selhání finanční návratnosti tohoto projektu bude odpovědnost za splacení případného dluhu komise přímo na členských státech a jejich občanů.

O komisí popisovaném splácení dluhu zavedením nových ‚evropských cel a daní` se totiž reálně opřít nedá, tvrdí Paška. „Účelově kalkulovány, nejisté výnosy z dosud neexistujících cel a daní jsou zatím jen ve hvězdách, či mokrých snech bruselských byrokratů. Navíc všechny komisí deklarované potenciální příjmy (daně z plastů, uhlíková daň, teritoriální zdanění internetových gigantů, či cla z ‚ekologicky` vyráběných produktů dovážených do EU) jsou generovány ve vztahu k hospodářským aktivitám jednotlivých států a skutečnost, že je chce inkasovat a používat Evropská komise, nemění nic na tom, že patří státům,“ vysvětlil.

Takové majetkové a finanční transfery podle jeho názoru jsou v přímém rozporu se základními smlouvami a právem EU, což nikoho už netrápí, protože je mimořádná situace a je třeba dělat „mimořádná opatření".

Paška také ve svém příspěvku slovenským politikům a mainstreamovým médiím vyčítá, že v této souvislosti již několik dní hovoří o tom, jak nám jde unie pomoci „příspěvkem“ na obnovu hospodářství v objemu úžasných osmi miliard eur. Přičemž už ale neříkají nic o břemenu a případných dopadech.

„Je to jako vždy, jen falešná hra establishmentu z Bruselu. Hodí na naše státní aktiva ručení za peníze, které si komise přivlastní a rozhází na krytí dluhů jižních států, či naplňování svých naivních vizí. Po sedmi letech řeknou ‚sorry, nepodařilo se`. Někteří se sbalí a odejdou. Ti, co zůstanou, zkusí štěstí další ‚habaďurou` na nepoučitelné lidi. Nám zůstane sekera z jejich špatného šafářování a pokud proti nim nepostavíme rozkoukanou, sebevědomou a suverénní vládu, bude dluh na bedrech našich dětí stále narůstat,“ podotkl autor.