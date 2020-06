„Sluničkářské řeči!“ Celebrity čelí ostré kritice kvůli příspěvkům o Blackоut Tuesday. Schytala to už Kvitová a Krainová

Podstatou flashmobu Blackоut Tuesday je, že během úterý 2. června by lidé neměli zveřejňovat zábavní příspěvky na svých účtech na sociálních sítích, zveřejnit by měli jen černý čtverec s hashtagem #blackouttuesday a napsat text na podporu hnutí Black lives matter.

Akce se zúčastnily některé české celebrity. Topmodelka Simon Krainová sdílela černý čtverec s textem slovenského zpěváka Separ o rasismu.

„Rasismus je nejomezenější prožitek, jaký na světě existuje, bez ohledu na to, zda si bílý rasista, nebo hnědý rasista. Moje dcera je cikán, černoch, žid, maďař a gadžo v jednom. Proto je taka krásná. Většina z vás má původ z mixu ras, které migrovali světem. Většinu z těch, kteří se za něj hrdě bijí, by Adolf H. dal do pracovního tábora. Lidé se dělí pouze tím, že každý z nás má talent a dar spočívající v něčem jiném a každý tak přispívá do jednoho fungujícího celku. Od popeláře po jaderného fyzika jsme všichni stejně důležití pro fungující celek,“ uvádí se v textu zpěváka. „Lépe a výstižněji bych to neřekla,“ dodala k tomu Krainová.

Někteří uživatelé byli takovým příspěvkem hodně pobouřeni. „Podpora rabování a násilí... unfollow,“ napsal v komentářích sledující @svoby123. „To jsou takové sluničkářské řeči, lepe by bylo zaměřit se na historii,“ dodala @ula.liecubikov. „Věnujte modelingu a ne politice,“ vzkázal Krainové @old.jekl a dostal jasnou odpověď: „Ty se nauč chovat, nebo poletíš,“ nechala slyšet Simona.

Pod vlnu kritiky se kvůli podpoře hnutí Black lives matter také dostala Petra Kvitová, která také zveřejnila na svém instagramovém účtu černý obrázek.

„Já jsem myslel every life matters,“ napsal sportovkyně uživatel @k5cz. „Pro policajta pořádný trest, ale i pro ty co kradou, ničí cizí majetek… Nesouhlasím ani s jedním. Nebudu ovečka bez rozumu. Anarchie se někomu hodí do krámu,“ dodal k příspěvku sledující @marcelmulle.

Protesty v USA

Nepokoje v amerických městech vypukly po smrti Afroameričana George Floyda v Minneapolisu, který zemřel při zatýkání. Na internetu se objevily záběry, že tři policisté muže spoutali, povalili na zem a následně mu jeden z nich klečel na krku.

Zadržený na videu několikrát říká, že nemůže dýchat. Později zemřel na resuscitačním oddělení. Oficiální výsledky pitvy prokázaly, že Floyd zemřel na udušení.

Čtyři policisté byli propuštěni ze služby, jeden z nich byl obviněn z vraždy a zabití.

Lidé vyšli do ulic s požadavky zastavení policejní zvůle, v některých místech jsou nepokoje doprovázeny rabováním. Ve Washingtonu a dalších městech byl vyhlášen zákaz vycházení.

Útoky na novináře

Američtí policisté včera několikrát vystřelili na novinářku Sputniku gumovými projektily. K incidentu došlo během protestů u Bílého domu. Novinářce nepomohl ani několikrát předložený novinářský průkaz.

Nicole Roussellová, novinářka Sputniku ve Washingtonu, řekla, že na ni americká policie několikrát vystřelila, když pracovala na protestech kvůli smrti George Floyda, přestože opakovaně tvrdila, že je novinářkou.

Nakonec si „odnesla“ tři rány od gumových projektilů a omračujících granátů.