Čína přemýšlí nad vstupem do Transpacifického partnerství (TTP). O tom promluvil čínský premiér Li Kche-čchiang na tiskové konferenci po „dvou zasedáních“. Podle jeho slov se Čína drží pozitivní a otevřené pozice ohledně mnohostranných obchodních dohod, včetně vstupu do TTP.

TTP byla původně vytvářena Novým Zélandem, Singapurem a Chile jako regionální zóna volného obchodu. Postupně se k této dohodě začaly přidávat i jiné země regionu. Během vlády amerického prezidenta Baracka Obamy začaly USA aktivně podporovat tuhle iniciativu jako protiváhu rozšiřování vlivu Číny v regionu. Předpokládalo se, že TTP bude sjednocovat 12 zemí a stane se obchodní dohodou, jejímž cílem bude snížení celních bariér a také regulace vnitřních pravidel účastnických zemí v oblasti obchodního práva, ochranu intelektuálního vlastnictví, ekologie a podobně.

Jelikož se TTP protlačovalo ze strany USA jako iniciativa směřovaná na čelení čínskému vlivu v regionu, přirozeně, s čínskou účastí se nepočítalo. Ovšem, nynější prezident Donald Trump ještě během své předvolební kampaně silně kritizoval TTP, kde upozorňoval, že účast v této dohodě je pro USA absolutně nevýhodná. Trump předpokládal, že účast v TTP povede ke snížení počtu pracovních míst v USA a také poskytne, z jeho pohledu nespravedlivou, konkurenční výhodu v obchodu méně rozvinutým zemím.

Ve výsledku v roce 2017 USA jednostranně z dohody vystoupily. TTP ale nepřestala existovat, jen změnila formát. Jedenáct zemí, včetně Japonska, Mexika, Singapuru a Austrálie se dohodly na uzavření nové obchodní dohody – Všeobecná a progresivní dohoda pro Trans-pacifické partnerství. Do něho patří většina článků TTP. Perspektivním cílem dohody je vytvoření v Pacifiku jediného trhu, který by byl podobný tomu evropskému.

Čína do současné doby nevyjádřila svoji pozici ohledně TTP. Nynější slova premiéra Číny jsou prvním signálem o tom, že Čína může přemýšlet o možnosti vstupu do TTP. Pokud k tomu dojde, tak se Čína stane nejsilnějším obchodním partnerem ze všech členských zemí, čímž se postaví na místo USA jako hlavní hnací síly v regionu. Čína aktivně pracuje na myšlenkách multilateralismu a liberalizaci světového obchodu, proto nynější slova čínského premiéra jsou tomu logickým potvrzením, říká pro Sputnik vědecký pracovník Institutu pro výzkum ATP a globální strategie Akademie společenských věd Číny Xu Liping.

„Předpokládám, že v liberalizaci obchodu hraje Čína stále konstruktivnější roli. Vždyť liberalizace obchodu odpovídá nejen čínským zájmům, ale i zájmům celého regionu. A Čína vždy vítá jakékoli regionální dohody ohledně liberalizace obchodu. Proto slova premiéra Li Kche-čchianga svědčí o stálosti a neměnnosti čínské pozice.“

Zatím není jasné, jak hluboko se v Pekingu pracuje na otázce vstupu do TTP. Jak píše čínský ekonomický magazín Caixin, nejprve se obyčejně dělají technicko-ekonomické podklady, které Čína zatím neposkytla. Také se zmiňuje, že některé podmínky TTP se pro Čínu mohou ukázat jako nepřijatelné, včetně otázky okolo organizovaných odborů a omezení role státních společností v tržním obchodu. Z druhé strany příklad Vietnamu ukazuje, že socialistická země se rovněž může přizpůsobit požadavkům TTP a dokonce z toho mít velké výhody. Za prvních sedm měsíců účasti v TTP preficit obchodní bilance Vietnamu činil 1,8 miliardy dolarů, přičemž polovina patřila obchodům v rámci dohody. Nicméně, Čína v poslední době akcentuje otevřenost své ekonomiky a podporu svobodného obchodu. Takže požadavky TTP by se neměly stát pro Čínu velkou překážkou, pokud se rozhodne pro členství.

Jiné členské země TTP také budou jen stěží proti čínskému členství v organizaci. Čína je největší odbytový trh a obchodní partner pro většinu zemí TTP, a to včetně Austrálie, Nového Zélandu a Japonska. Liberalizace obchodu jen zesílí konkurenční pozice jejich produktů na trhu. Jedinou překážkou se mohou stát USA. Ty možná i vystoupily z dohody, mohou ovšem tlačit na jednotlivé země pro to, aby do organizace Čínu nepustily, říká Xu Liping.

„Nehledě na to, že zájmy zúčastněných zemí TTP nejsou vždy stejné, celkově se drží pozitivního pohledu na vstup Číny do TTP. Z mého pohledu jsou hlavním problémem USA. Nehledě na to, že USA samy vystoupily z TTP, jejich vliv na ostatní účastníky partnerství je stále veliký. USA nechtějí, aby se Čína připojila k této dohodě. Předpokládají, že Čína díky tomu může získat pozice lídra plynoucí z uvolnění obchodních podmínek v regionu. To neodpovídá americkým geopolitickým, obchodním a ekonomickým zájmům. Takže si myslím, že hlavní překážkou pro čínské členství v TTP není názor ostatních členských států, nýbrž USA.“

Faktor USA, jak ukazuje praxe, není radno nedoceňovat. Austrálie například, poměrně neočekávaně vystoupila jako první země, která požádala o provedení mezinárodního vyšetřování příčin epidemie ve Wu-chanu. Teorie úniku viru z místní laboratoře je aktivně podporována ze strany USA. Ovšem, oni, jako i dříve, neposkytli žádné důkazy, které by alespoň nepřímo podporovaly tuhle teorii. Jiní tradiční spojenci Washingtonu, včetně Evropské unie, se snaží maximálně držet neutrální pozice, aby se ani USA neurazily, a aby se nehádali s Čínou. Austrálie v tomto smyslu pospíchala a dostala se do nelehké situace. Její vztahy s Čínou se již zhoršily, nejvíce trpí především obchod s Čínou, který je pro Austrálii životně důležitý.

Je možné, že s ohledem na tento příklad, ostatní země, které se ocitnou v trojúhelníku mezi USA a Čínou, budou více zvažovat všechna „pro“ a „proti“ podpory amerického kurzu. V současné době 11 zemí, které se účastní dohody TTP, mají dohromady 13 % globální ekonomiky. Pokud by se k dohodě připojila Čína, tak by došlo k prudkému zesílení partnerství. Čínská část ve světové ekonomice je větší, než součet všech ekonomik nynějších účastníků TTP.