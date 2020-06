Vědci vysvětlili vznik života na Zemi

Vědci z Institutu pokročilých studií v USA, Institutu věd o Zemi a životu v Japonsku a Univerzity Nového Jižního Walesu v Austrálii vysvětlili, jak se objevily první molekuly RNA, které byly nezbytné pro vývoj živých organismů. Článek vědců je publikován v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.