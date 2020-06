Forbes napsal o nejtajnější ruské ponorce

V amerických loděnicích budují totiž dnes ponorky jedné třídy, univerzální typ Virginia, v říjnu má být rovněž zahájena práce na vlajkové jaderné ponorce strategického určení Columbia.

V článku se uvádí, že ruská strategie je dědictvím sovětské, proto má klady a zápory, ale je třeba přiznat, že vývoj specializovaných ponorek umožňuje lépe řešit vytčené úkoly. Ruské vojenské loďstvo také v nejbližší budoucnosti dostane minimálně dvě ponorky, jejichž charakteristiky jsou přísně tajné, a kapacity velké.

Na prvním místě v seznamu Forbes je jaderná ponorka Borej II (na Západě tak říkají zdokonalenému projektu Borej A) s 16 balistickými střelami Bulava. Vlajková jaderná ponorka projektu Kniže Vladimir byla předána loďstvu 1. června. Má být postaveno šest dalších ponorek tohoto typu, které vytvoří základ námořní složky jaderné triády.

speciálního určení Belgorod nezapadá do standardní klasifikace. Po proslulé Akule (Žraloku) je to největší ponorka na světě, je schopna vykonat průzkumné a diverzní úkoly a použít strategickou zbraň Poseidon. Ponorka má na dně styčný uzel pro hlubinnou mini ponorku Lošarik, která se dokáže například napojit na strategické sdělovací kabely. Mezikontinentální torpédo Poseidon je unikátní. Je dvakrát větší než balistická raketa, má neomezený dosah a je vyzbrojen jadernou bojovou hlavicí. Jak hodlá Rusko použít tuto střelu, není zatím jasné, ale zdá se, že je to zbraň pro odvetný útok Soudného dne, která dokáže překonat protiraketovou obranu, domnívá se Sutton.

Spuštění na vodu nejzáhadnější ponorky z tohoto seznamu, jaderné ponorky Chabarovsk, se očekává v červnu a může být nejzajímavější událostí ve světovém vojenském loďstvu. O této ponorce není známo prakticky nic kromě toho, že stejně jako Belgorod bude používat Poseidony.

Výkonná jáderná ponorka třídy Jaseň má pověst málo viditelné. Je vyzbrojena třemi druhy raket s plochou dráhou letu a dokáže je kombinovat pro konkrétní úkoly. Kalibr má větší dolet ekvivalentní americkému Tomahawku. Větší Onyx je určen k boji s loděmi. Cirkon je menší, zato ale vyvíjí hypersonickou rychlost.

Rusko i nadále vyrábí na rozdíl od USA menší a relativně levné neatomové ponorky s raketami s plochou dráhou letu. Typ Lada bude v budoucnu vybaven nezávislou pohonnou jednotkou. Ponorky třídy Kilo (podle ruské klasifikace Varšavjanka) mají sovětský původ, ale nyní dokážou střílet raketami Kalibr s plochou dráhou letu z torpédových odpalovacích zařízení.