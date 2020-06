Média: USA hodlají stáhnout z Německa 9,5 tisíce svých vojáků. Zamíří do Polska

Spojené státy hodlají snížit svou vojenskou přítomnost v Německu. Některá vojska stažená ze Spolkové republiky budou přemístěna do Polska a dalších zemí, část se vrátí do Spojených států.

Americký prezident Donald Trump nařídil Pentagonu snížit počet amerických jednotek rozmístěných v Německu. V pátek to uvedla tisková agentura Reuters s odvoláním na oficiálního vysoce postaveného zástupce Spojených států.

Podle slov tohoto úředníka bude z Německa staženo 9,5 tisíce amerických vojáků a důstojníků. V současné době se v Německu nachází asi 34,5 tisíce amerických vojáků.

Některá vojska stažená z Německa budou přemístěna do Polska a dalších zemí, část se vrátí do Spojených států, uvedl výše uvedený americký zástupce. Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) američtí vojáci Německo opustí v září.

Součástí nařízení má být i omezení maximálního počtu amerických vojáků, kteří mohou být naráz rozmístěni v Německu. Podle nových pravidel trvale či dočasně může být v zemi rozmístěno nejvýše 25 tisíc příslušníků ozbrojených sil. Podle stávající praxe se jedná o 52 tisíc mužů a žen v uniformě.

Podle zdrojů možnost výrazně snížit vojenskou přítomnost v Německu se v Bílém domě probírala již od loňského září a údajně nesouvisí s rozhodnutím německé kancléřky Angely Merkelové odmítnout účast na zasedání skupiny G7 ve Washingtonu.

Každopádně vztahy mezi oběma severoatlantickými spojenci jsou v poslední době poněkud napjaté. Americký prezident Donald Trump kritizuje Německo za nedostatečné výdaje na obranu a spolupráci s Ruskem na stavbě plynovodu Nord Stream 2. Američtí zákonodárci mezitím chystají uvalit na plynovodní projekt, který kancléřka podporuje, další sankce.

V květnu americká velvyslankyně ve Varšavě Georgette Mosbacherová nevyloučila, že by v Polsku mohly být rozmístěny americké jaderné zbraně:

„Pokud chce Německo zmenšit jaderný potenciál NATO a oslabit alianci, pak příslušné síly a prostředky možná přijme Polsko, které alianční povinnosti plní vzorně, uvědomuje si rizika a je na východním křídle NATO.“