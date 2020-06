V Číně vysvětlili, jaká je hlavní výhoda bezpilotního režimu Su-57

Čínský portál Sohu uvádí, že zatímco ve Spojených státech amerických dochází k haváriím vojenských letadel, Rusko začíná používat u stíhaček páté generace, k nimž patří Su-57, technologii bezpilotních stíhaček šesté generace.

Díky tomu je ruské letadlo prvním bojovým strojem páté generace se schopnostmi stíhaček šesté generace. Autor publikace označuje tento úspěch za průlom.

V rámci úvahy o výhodách bezpilotního režimu Sohu uvádí, že manévrovací schopnosti letadla mohou být výrazně zvýšeny. Moderní technologie již takovou možnost nabízejí, limit přetížení lidského organismu však neumožňuje jejich plné využití v letadlech s posádkou. Pokud letecké manévry zvýší přetížení na více než 9G, může pilot ztratit vědomí. Ale počítač, který řídí let, ohrožen není. V důsledku toho získají více manévrovatelné bezpilotní stíhačky v leteckém boji jasnou převahu.

Je fakt, že umělá inteligence zatím nemůže zcela nahradit pilota, protože situace se během bitvy rychle mění a je těžké pro takové podmínky vyvinout potřebné algoritmy. Proto nyní může být bezpilotní režim ruských Su-57 použit k provádění základních letových manévrů: vzlet, přistání, jednoduchý let. Takový systém zatím nenahrazuje pilota v bitvě, ale již nyní může snížit zátěž člověka.

Číňanům se líbí ruské zbraně

Dříve čínská média pochválila nový typ ruské ponorky páté generace projektu 545 Lajka. Čínské noviny Guangming Daily (Guāngmíng Rìbào) ocenily její velmi nízkou hlučnost, která brání detekci, a především její výzbroj.

„Dá se říci, že Lajka je vyzbrojená až po zuby,“ uvádí se v článku.

Lajka může být vyzbrojena raketami s plochou dráhou letu 3M-14 Kalibr, protiletadlovými střelami 3M-55 Onyx, přenosnými protiletadlovými raketami Igla, hypersonickými střelami ZM-22 Zirkon, podvodními střelami Predator, torpédy Physicist-1, a také minitorpédami MTPK-1 či miniraketami PMR-2.

Lajka by podle úkolů ruského vojenského námořnictva měla být víceúčelovou ponorkou s modulární konstrukcí. Podle očekávání by měla být ponorka v provozu 52 let.

Noviny však připomněly názor, že v praxi je výměna bojových modulů a vybavení složitou záležitostí, která vyžaduje hodně úsilí a peněz. Kromě toho je z důvodu malé prostornosti teoreticky obtížné do ní uložit dostatečný počet balistických raket.