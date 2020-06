V Polsku doufají, že USA do jejich země přesunou vojáky z Německa

Polský premiér Mateusz Morawiecki doufá, že Spojené státy americké přesunou do jeho země alespoň část svých vojsk z Německa. USA hodlají stáhnout z Německa 9,5 tisíce svých vojáků.

„Rozhodovat musí samozřejmě USA a prezident (Donald, pozn. red.) Trump, ale počítáme s tím, že kontingent v Polsku se bude stále posilovat,“ uvedl Morawiecki, když odpovídal na otázku, zda USA přesunou své vojáky ze SRN.

„Jednání pokračují. Podobná jednání probíhají v tichosti. Budeme o tom včas informovat,“ dodal polský premiér a připomněl, že v současné době je v Polsku dislokováno asi pět tisíc amerických vojáků.

Dotyčný rovněž prohlásil, že Polsko americká vojska potřebuje pro ochranu před Ruskem. „Skutečné nebezpečí pochází od východní hranice,“ prohlásil Morawiecki.

Premiér je také přesvědčen, že přesun amerických vojsk do Polska „posílí celou NATO“.

Stažení amerických vojáků z Německa

Prohlášení o „ ruské hrozbě “ z úst západních politiků zaznívají vcelku pravidelně, nejčastěji ale přichází z Pobaltských zemí a Polska. V Moskvě nejednou zdůraznili, že Rusko nikdy žádnou členskou zemi NATO nenapadne. Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova v NATO velmi dobře vědí, že Moskva nemá v plánu kohokoli napadnout, ale aliance zkrátka využívá záminku k tomu, aby rozmístila více techniky a praporů v blízkosti ruských hranic. Moskva opakovaně vyjádřila znepokojení ze zvyšování se sil aliance v Evropě.

Americký prezident Donald Trump nařídil Pentagonu snížit počet amerických jednotek rozmístěných v Německu. V pátek to uvedla tisková agentura Reuters s odvoláním na oficiálního vysoce postaveného zástupce Spojených států.

Podle slov tohoto úředníka bude z Německa staženo 9,5 tisíce amerických vojáků a důstojníků. V současné době se v Německu nachází asi 34,5 tisíce amerických vojáků.

Některá vojska stažená z Německa budou přemístěna do Polska a dalších zemí, část se vrátí do Spojených států, uvedl výše uvedený americký zástupce. Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) američtí vojáci Německo opustí v září.

Součástí nařízení má být i omezení maximálního počtu amerických vojáků, kteří mohou být naráz rozmístěni v Německu. Podle nových pravidel trvale či dočasně může být v zemi rozmístěno nejvýše 25 tisíc příslušníků ozbrojených sil. Podle stávající praxe se jedná o 52 tisíc mužů a žen v uniformě.