Hvězdu seriálu Hra o trůny Kita Haringtona nesmírně šokovala nová teorie fanoušků

Loni jsme byli svědky docela brutálního finále tohoto epického fantasy seriálu z produkce HBO. Jedním z hlavních rozčarování ohledně dějového zvratu v příběhu se stala poslední epizoda, kdy Jon Sníh (hrál Kit Harington) učinil mimořádně složité rozhodnutí a zabil svou královnu, milenku, a dokonce i tetu Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), aby tím zastavil šíření krutosti způsobené jejím jednáním.

Ukázalo se totiž, že až se Daenerys v osmé sezóně nakonec dostane k moci, úplně nad sebou ztratí kontrolu. V zuřivé snaze převzít kontrolu nad celým Západozemím, a tudíž svrhnout Cersei Lannisterovou (Lena Headey), se Daenerys rozhodla, že za pomoci svého posledního draka kompletně vypálí hlavní město Sedmi království, Královo přístaviště, což mělo za následek nejen vytouženou smrt Cersei, ale i smrt milionů nevinných civilistů. A právě to nakonec způsobilo její pád, když v nezapomenutelném finále zahynula rukou svého milence.

Je však všeobecně známo, že sám Jon Sníh měl být podle původního záměru vývoje dějové linky zamilován do jiné hrdinky tohoto seriálu. Autor celého příběhu George R. R. Martin totiž zpočátku plánoval, že Jon bude mít vztah s jedním ze svých sourozenců, respektive se sestrou Sansou Starkovou (Sophie Turner). To se dokonce ani nepříčilo logice, jelikož manželství mezi sourozenci je zcela běžným jevem ve světě Hry o trůny.

Reakce Kita Haringtona

Během videohovoru s fanoušky byl o této teorii informován i sám Kit Haringtont, jenž okamžitě na tuto informaci zareagoval. Poté, co mu bylo řečeno, že jeho seriálová postava měla mít partnerský vztah s někým jiným, se Kit zeptal: „A s kým vlastně chtějí vidět Jona?“

Když se dozvěděl, že šlo především o Sansu Starkovou, byl nesmírně udiven.

„Chtěli, aby byl Jon se Sansou?! Cože? Opravdu? Ne…To je zvláštní!“ vykřikl herec.

Kit tak jen kroutil hlavou, když si představil možnost takového svazku, zatímco se fanoušci jeho pobouřené reakci smáli.

I když partnerství se Sansou by bylo jistě velmi podivnou situací, není zcela nesmyslné, protože Jon a Sansa ve skutečnosti nebyli sourozenci, ale jen bratranci. Pár by se tak mohl bezproblémově vzít a mít i s velkou pravděpodobností zdravé děti. Tento manželský svazek by dokonce oficiálně spojil rod Starků a Targaryenů a na konci příběhu by tak Sansa mohla zůstat u moci.