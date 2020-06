Krvežíznivý žralok zabil surfaře a beztrestně opustil místo činu

Policie uvedla, že šedesátiletý muž v ranních hodinách surfoval u populární pláže Salt Beach ve městě Kingscliff v Novém Jižním Walesu. Okolo desáté hodiny však na muže zaútočil velký žralok bílý, jenž mu ukousl zadní část stehna na levé noze. Ostatní surfaři se hned vrhli na záchranu muže a usilovali o to, aby dravce zahnali. To však nebylo snadné, jelikož žralok nějakou dobu pokračoval v kroužení kolem mužů a pak náhle, prudkým pohybem, narazil do desky jednoho ze surfařů. Útok se ale podařilo odrazit a muži odtáhli raněného na pláž.

„I přes veškeré úsilí surfařů, kteří bojovali se žralokem a poskytli napadenému první pomoc na pláži, se jej nepodařilo zachránit,“ uvádí se v prohlášení policie.

Dodává se, že po vyhodnocení jak fotografií samotného žraloka pořízených z letadla, tak po vyhodnocení stop jeho kousnutí na těle zesnulého, odborníci dospěli k závěru, že je za útok zodpovědný právě obří žralok bílý.

Kvůli tomu, že surfaři při záchraně napadeného museli žraloka neustále odhánět , stejně jako kvůli obavám, že dravec zůstal v okolí i několik hodin po útoku, dostala policie povolení žraloka zlikvidovat. Australská vláda obvykle přijímá proti žralokům tvrdá opatření. A přesto, že se jedná o ohrožený druh, poslední dobou je v zemi zabíjení těchto dravců na vzestupu.

Uvádí se však, že žralok zmizel z kingscliffovském pobřeží okolo první hodiny odpoledne, kvůli čemuž nedošlo k jeho likvidace. „Podle protokolu ministerstva primárního průmyslu může být povolení ke zničení útočícího žraloka uděleno, pokud při vyhodnocení situace bude potvrzeno, že se lidský život stále nachází v ohrožení,“ uvedla policie NSW.

Policie a místní záchranné vrtulníky sledovaly oblast několik hodin, ovšem po třinácté hodině dravce již nebylo možné identifikovat. Žádná policejní střelná zbraň tak nebyla použita. Kingscliffovská pláž byla uzavřena a surfařům bylo nařízeno, aby šli z vody ven. Policie nyní bude spolupracovat s ministerstvem primárního průmyslu, aby vyšetřila okolnosti kolem smrti Australana.

„Nevím o žádném smrtelném incidentu se žraloky v této oblasti a zcela nerozumím tomu, z jakých důvodů se tento žralok rozhodl zaútočit,“ řekl člen záchranného klubu James Owen.

Předpokládá však, že to mohlo být ovlivněno počasím, protože v neděli bylo v této oblasti zataženo a hovořilo se tak o zvýšeném výskytu ryb v daném místě. Kingscliffovské pobřeží se tak pravděpodobně značně obohatilo o návnadu.

V jednotlivých státech kvůli útokům žraloků každoročně umírá průměrně jeden člověk. Ve státě Nový Jižní Wales (NSW) došlo za posledních 150 let, před nedělní smrtí, k 66 úmrtím ze 204 případů kousnutí žraloků.