Do Moskvy se dnes vrátí ruští diplomaté vyhoštění z Prahy

Dva ruští diplomaté, které Česko prohlásilo za nežádoucí osoby (persona non grata), se dnes mají vrátit do Ruska. Ruským médiím to sdělil náměstek vedoucího společnosti Rossotrudničestvo Michail Brjuchanov.

„Podle plánu mají dnes (vyhoštění ruští diplomaté, pozn. red.) přiletět do Ruska, doufám, že s tím nebudou problémy. Zatím ale nemám informaci potvrzující jejich přílet,“ řekl Brjuchanov v nedělním rozhovoru.

Brjuchanov rovněž poznamenal, že Rossotrudničestvo v nejbližší době zahájí výběrové řízení nových zaměstnanců na místa diplomatů vyhoštěných z Česka.

„Nyní se budeme zabývat otázkou, kdy dorazí, situaci prodiskutuje a začneme s výběrem personálu. Nebude to ale rychlé,“ uvedl.

„Nemáme bohužel tolik „náhradních hráčů“, kteří by byli připraveni kdykoliv odletět do kterékoli země. Pro práci v kterémkoli cizím státě potřebuje být člověk členem diplomatické mise, mít všechny potřebné doklady, koupit si letenku na neexistující let a vůbec se na to připravit. Proto nyní můžeme bohužel říct, že činnost našeho střediska je, když ne ochromena, tak znatelně pozastavena. O plnohodnotném fungování nemůže být řeč,“ řekl Brjuchanov.

Náměstek šéfa Rossotrudničestva poznamenal, že rozhodnutí o symetrické odpovědi na kroky Česka „bude ještě tématem konzultací ministerstva zahraničí s naší ambasádou v Česku.“

„Myslím, že rozhodnutí bude přijato, ale jaké a kdy, těžko říct. Pravděpodobně však na té nejvyšší úrovni,“ doplnil Brjuchanov.

Podle jeho slov, „není skutečností, že půjde právě o dva lidi (zaměstnance české ambasády v RF, pozn. red.), mohou být vyhoštěni klidně čtyři a nemusí být vyhoštěn žádný. Pak však bude následovat jiná diplomatická demarše“.

Vyhoštění ruských diplomatů

V pátek český premiér Andrej Babiš s odkazem na tajné služby prohlásil, že česká vláda se rozhodla vyhostit ze země dva ruské diplomaty, což souvisí s případem údajného převozu jedu ricinu do České republiky ruským diplomatem. Podle Bezpečnostní informační služby smyšlenou informaci o plánovaném útoku proti českým politikům rozvědce zaslal jeden z pracovníků zastupitelského úřadu Ruska v Praze. Vyhoštění zaměstnanci musí opustit Českou republiku do 48 hodin.

Ruské velvyslanectví v ČR označilo celou kauzu za vykonstruovanou provokaci a upozornilo, že rozhodnutí o vyhoštění diplomatů znamená menší prostor pro vedení konstruktivního dialogu.

Ruské ministerstvo zahraničí v pátek učinilo prohlášení, že Rusko podnikne adekvátní kroky na vyhoštění diplomatů RF z Česka.