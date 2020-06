Bývalý terorista řekl, že byl naverbován Británií, aby sledoval aktivity armády RF v Sýrii

„Rozhodl jsem se, že se vrátím do vlasti. Britové se o tom dozvěděli přes své zprostředkovatele a řekli, že budu pracovat jako špeh, jako zrádce. Budeme ti pomáhat. Jdi do Palmýry, dají ti peníze, telefony, vše, co budeš potřebovat. Tvým úkolem je fotografovat důležité objekty Mukhabaratu, ruské a syrské armády. Měl jsem to posílat přes internet,“ řekl Muhammad.

Bývalý bojovník se přiznal, že se sešel se zástupci britské rozvědky v zóně At Tanf, kde se nachází americká vojenská základna. Utekl tam ze své rodné Palmýry, kde ho jednou naverboval IS. V At Tanfu Saud raboval beduíny.

Sdělil, že britští vojáci potřebovali informace „o důležitých ruských a syrských objektech“. Chtěli se dozvědět podrobnosti o jejich ochraně, aby mohli podniknout teroristický útok. Podle Sauda udělali velitelem výzvědného oddílu bývalého turistického průvodce z Palmyry, který mluvil několika jazyky.

Jednoho špióna z tohoto oddílu, Ahmada Farhana Asliabiho, se syrské tajné službě také podařilo dopadnout.

Politoložka a orientalistka Karine Gevorgjanová vysvětlila novinářům, že fakt přítomnosti britských instruktorů mezi syrskými bojovníky je známý, ale ne tolik, jako přítomnost amerických vojáků.

„Britští instruktoři <...> pomáhali ve výstavbě opevnění. Tyto tunely, téměř jako v metru, to vše bylo uděláno IS pod vedením britských instruktorů. Právě Britové jim také poskytovali zdravotnické rady a rovněž rady ve výrobě podomácku všelijakých dělostřeleckých zařízení <...>, je to jejich koníček, tohle dělají vždy,“ řekl Gevorgjanová.

Další politolog, Andrej Manojlo, přirovnal aktivity britských odborníků k politice Abwehru za Velké vlastenecké války.

„Sovětské válečné zajatce zavírali v koncentračních táborech, vytvářeli tam nesnesitelné životní podmínky, a pak dávali lidem na vybranou: buď do školy Abwehru anebo čekat na smrt v táboru. Stejně probíhalo masové verbování agentů, poněvadž mnozí to nemohli vydržet a přistoupili na spolupráci s německou rozvědkou,“ řekl politolog.

Zdůraznil, že stejně jako se NKVD svého času dařilo odhalit asi 90 % německých agentů, daří se také Mukhabaratu dopadnout téměř všechny špióny.

„Avšak 10 % přece jen zůstane a pracuje pro britskou Mi6 a CIA. Přičemž jsou velmi užiteční,“ dodal Manojlo.