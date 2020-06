Britská policie vysvětlila, proč nezasáhla při ničení sochy obchodníka s otroky

Britská policie nezabránila demolici pomníku obchodníka, filantropa a obchodníka s otroky Edwarda Colstona v Bristolu. Jako důvod bylo uvedeno to, že se bála střetů s účastníky shromáždění Black Lives Matter. Uvedl to Andy Marsh, šéf policie regionu Avon and Somerset.

Minulý víkend se v několika britských městech konaly akce na uctění památku mrtvého Afroameričana George Floyda. Samotné shromáždění a průvod proběhl poklidně, nicméně členové a stoupenci hnutí Antifa se pokusili vyvolat nepokoje a zaútočit na policii.

„Jak jsme očekávali, na shromáždění bylo asi 10 tisíc lidí. Během shromáždění jsme viděli na záběrech z kamer, že několik lidí sedí na památníku Colstona. O dvě minuty později byla socha sražena na zem. Byli tam policisté, mohli reagovat na danou situaci, ale místní vedení se nakonec rozhodlo nezasáhnout. Zadržení podezřelých by mělo za následek jak jejich zranění, tak i policistů a i osob, které se daného incidentu nezúčastnily. Došlo by pak ke střetům s policií se závažnými důsledky v Bristolu a dalších lokalitách,“ uvedl Marsh.

Velká diskuse

Na památník Winstona Churchilla v Londýně napsali rasistické nápisy a v Bristolu shodili z podstavce sochu filantropa Edwarda Colstona, který se v 17. století zabýval obchodem s otroky. Ačkoliv památník Churchilla se povedlo omýt, pomník Colstona dopadl o něco hůře – leží na dně Bristolského zálivu.

V sobotu se zjistilo, že britská policie dostala pokyn vyhýbat se konfrontaci s protestujícími. V Londýně tak bylo možné sledovat, jak policisté utíkají od radikálů, kteří je pronásledují, házeli na policisty lahve, jízdní kola, petardy, uráželi je a vyhrožovali. Orgány činné v trestním řízení na to neodpovídaly. Toto všechno vyvolalo kolem takové taktiky jistou polemiku. Někteří uživatelé sociálních sítí věří, že toto chování policie signalizuje pro výtržníky to, že se jejich jednání může opakovat.

Kolem incidentu se sochou se rozvířila diskuse. Někteří poslanci a veřejní činitelé i vedení Scotland Yardu kritizovalo činnost místní policie, která nezajistila bezpečnost památníku. Někteří politici se však domnívají, že památníky na počest lidí, jejichž život by mohl v dnešní době způsobovat spory, by měly být odstraněny z ulic britských měst.

Reakce britského premiéra

Samotný Marsh na kritiku reagoval tím, že podporuje činnost svých zaměstnanců. Podle jeho slov policie již identifikovala 17 osob zapojených do vandalismu. „Dovedete si představit, že bristolská policie zápasí s lidmi, kteří poškodili památník člověka, který je slavný tím, že část jeho jmění je výtěžek obchodu s otroky? Věřím, že by to mělo velmi závažné důsledky. Neodůvodňuji trestní poškození objektu a všechno podobné, ale plně podporuji činnost mých důstojníků,“ uvedl.

Britský premiér Boris Johnson považuje demolici památníku v Bristolu za zločin, zúčastnění by měli být odpovědní za své konání. „Premiér si myslí, že země by měla následovat demokratický proces. Lidé mohou organizovat kampaně za odstranění pomníku, ale to, co se stalo včera, je zločin. Když je porušen trestní zákon, což je nepřijatelné, policie zúčastněné osoby stíhá,“ řekl novinářům zástupce kanceláře premiéra.

Podle něj Johnson chápe pocity lidí, ale v Británii jsou změny prováděny demokraticky. „Pokud chtějí lidé pomník odstranit, musí jednat demokratickým způsobem,“ dodal.

Protesty po smrti Floyda

Afroameričan George Floyd zemřel v Minneapolisu během policejního zákroku a jeho smrt vyvolala nepokoje nejen v Minnesotě, ale také v jiných amerických státech. Na internetu se objevila videa, na nichž je vidět, jak policisté nasadili Floydovi pouta, srazili ho na zem a tři se na něj navalili, jeden z nich mu klekl kolenem na krk. Floyd na videu několikrát říká, že nemůže dýchat. Později zemřel na jednotce intenzivní péče. Po vypuknutí nepokojů byli propuštěni čtyři policisté, jeden z nich byl obviněn z vraždy, další tři ze spoluúčasti na vraždě.

Protesty na podporu hnutí se konaly i v jiných zemích, především ve Velké Británii, Francii, Švédsku, Austrálii, Itálii a Španělsku.