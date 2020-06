Forbes předpověděl vítězství Ruska nad NATO v případě konfliktu v Pobaltí

Časopis vyjádřil znepokojení tím, že americký prezident Donald Trump oznámil svůj záměr snížit vojenský kontingent v Evropě. Americký předák již dávno vyjadřoval nespokojenost s tím, že Německo podle jeho názoru platí příliš málo za přítomnost amerických vojáků.

V současné době čítá Evropské velení USA (EUCOM) 34,5 tisíc vojáků, kolem 90 tanků M-1, 130 bojových vozidel M-2 a také asi 18 samohybných houfnic M-109. Podle názoru Forbesu snížení počtu stálého kontingentu o 9,5 tisíc lidí, jak to hodlá udělat Trump, značně oslabí NATO.

Časopis připomenul, že podle odhadů kalifornského analytického střediska RAND Corporation zveřejněných v roce 2016 v případě vojenského konfliktu RF a NATO bude Moskva potřebovat na vítězství 60 hodin.

Po snížení početního stavu amerických sil prý bude Rusko s jeho 760 tanky na hranici potřebovat mnohem méně času.

V USA a Evropě znějí často prohlášení o možné vojenské srážce s RF. Moskva ale nejednou zdůraznila, že nehodlá s nikým bojovat, a musí jen upevňovat obranu odvetou za posílení vojsk NATO u ruských hranic.

Dříve Jens Stoltenberg, generální tajemník Severoatlantické aliance prohlásil, je Rusko sousedem NATO a daná aliance musí vést dialog s ruskou stranou, a to zejména tehdy, pokud jde o kontrolu zbrojení.

„Rusko potvrzuje svou sílu, hodně investuje do svých vojenských schopností, zejména do jaderných kapacit, a to vše na pozadí krize Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu... Reagujeme na to a nenechali jsme nikoho na pochybách, že aliance je připravena bránit své spojence. Ale Rusko je náš soused, nezmizí, jsme přesvědčeni, že je nutné vést dialog s Ruskem, zejména o otázce kontroly zbraní. A jako norský politik vím, že je možné vyjednávat s Ruskem, je možné uzavírat dohody,“ řekl Stoltenberg při prezentaci strategie NATO na období do roku 2030 #NATO 2030.