Co jedí bílí žraloci? Výsledky výzkumu překvapily i vědce

Na základě podrobné analýzy obsahu žaludku žraloků bylo odhaleno, že tráví tito draví predátoři mnohem více času na dně océánu, než jsme si mysleli. Hledání potravy u hladiny tak není příliš obvyklé.

Vědci zkoumali natrávené jídlo 40 mladých velkých bílých žraloků (Carcharodon carcharias) a objevili spoustu druhů ryb známých pro život na mořském dnu nebo v písku na dně v hlubinách.

„Stereotyp hřbetní ploutve žraloka nad hladinou, jak loví, pravděpodobně není příliš přesným obrazem,“ říká ekolog Richard Grainger z Sydneyské univerzity. „Tento důkaz odpovídá údajům, které máme z označování bílých žraloků, které ukazují, že tráví spoustu času mnoho metrů pod hladinou.“

Nejen, že analýza stravy může vědcům říct více o tom, na čem si bílí žraloci rádi pochutnávají, ale také poskytne informace o migračních návycích těchto tvorů, a kde jedí.

V průměru se strava žraloka skládala z 32 procent oceánských ryb (jako je australský losos), 17,4 procenta tvořily ryby žijící na dně, 14,9 procenta ryby, které číhají na mořském dně (jako jsou rejnoci) a 5 procent tvořily útesové ryby.

Zbytek obsahu žaludku byl tvořen neidentifikovanými nebo méně hojnými skupinami ryb. Podle výzkumníků také další mořští savci, jiní žraloci, chobotnice a sépie občas tvoří součást stravy velkého bílého žraloka.

„To odpovídá mnoha dalším výzkumům, které jsme provedli, což ukazuje, že divoká zvířata, včetně dravců, si vybírají stravu přesně vyváženou tak, aby vyhovovala jejich potřebám z hlediska živin,“ říká ekolog David Raubenheimer z Sydneyské univerzity.

Tým porovnal své nálezy s dalšími údaji, aby lépe dokázali pochopit, jaké živiny žraloci hledají. To by nám mohlo říct více o tom, kde chtějí žít a jak do toho může lidská činnost zasahovat.

Když žraloci stárnou, mají tendenci se pohybovat více, jejich strava je více tučná, aby měli dost sil. Strava a migrace jsou úzce propojeny. A zatímco tyto nové údaje jsou založeny na relativně malém vzorku, mohou být kombinovány se záznamy o pohybu od velkých bílých žraloků, kteří byli elektronicky označeni.

„Pochopení nutričních cílů těchto záhadných predátorů a jejich vztah k migračním vzorcům poskytne vhled do toho, co pohání konflikt mezi člověkem a žralokem a jak můžeme nejlépe chránit tento druh,“ říká ekolog Gabriel Machovsky-Capuska z Univerzity v Sydney.

Výzkum byl publikován v časopisu Frontiers in Marine Science.