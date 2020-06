MiG-35 bude vybaven perspektivními zbraněmi

„Jsou perspektivní druhy zbraní, které může naše letadlo používat, jejich projektanti ale nejsou zatím připraveni zahájit jejich praktické zkoušky,“ vysvětlil.

Podle slov Selivanova je kromě testování zbraní mnoho jiných úkolů, a proto se proces nezastaví a zkoušky probíhají neustále.

„Víc než to, bude-li v průběhu zkušebního letu zjištěna jakási vada, už nemusíme kvůli tomu předělávat celé letadlo. Aby byla odstraněna, stačí obnovit software, který odpovídá za ten či onen uzel nebo agregát. Prakticky všechno se dělá digitálně, je to velmi pohodlné. Připomíná to osobní počítač, který můžeme obnovit, aniž bychom se dotýkali železa,“ řekl pilot.

Stíhací letoun MiG-35 je vybaven novými motory s větším tahem, může být dotankován za letu a plnit roli tankovacího letounu. Kromě toho jednomístné a dvoumístné varianty letounu jsou plně unifikovány, pokud jde o konstrukci draku, komplex palubního zařízení a vykonávané funkce.

Nejnovější palubní zařízení ve spojení s vysoko přesnými zbraněmi umožňuje MiG-35 řešit široký okruh úkolů, mj. získání převahy ve vzduchu v konfrontaci se stíhačkami čtvrté a páté generace, zachycování moderních prostředků leteckého útoku, útoky vysoce přesnými zbraněmi na pozemní a mořské hladinové cíle bez vstupu do pásma protivzdušné obrany ve dne v noci a za jakýchkoli klimatických podmínek, vzdušná rozvědka za použití opticko-elektronických a radiotechnických prostředků, účast ve skupinových akcích a plnění funkce vzdušného řídicího střediska leteckých skupin.

Na devíti místech vnějšího zavěšení může MiG-35 nést široké spektrum zbraní. Jde o řízené střely třídy vzduch-vzduch krátkého, středního a velkého doletu, střely třídy vzduch-země určené na likvidaci pozemních (hladinových) cílů, korigovatelné letecké pumy, neřízené střely, letecké pumy a jednorázové bombové kontejnery ráže 100 až 500 kilogramů. Kromě toho je na stíhačce instalován automatický 30mm kanón.