Covid-19 již tak netáhne. Meghan a princ Harry přesunuli pozornost na hnutí Black Lives Matter, říká expert

„Jak Meghan, tak i Harrymu zaleží na hnutí Black Lives Matter,“ uvedla Katie pro Entertainment Tonight s tím, že pár podle ní může udělat v této oblasti hodně věcí.

Katie odhalila, že se vévoda a vévodkyně během karantény zaměřili spíš na pandemii a vložili svou energii do toho, jak covid-19 ovlivnil jejich charitu a sponzorství. Ale teď se pár podle jejích slov zaměřil na Black Lives Matter, což je něco, co „s nimi opravdu rezonuje“.

„Přicházejí k tomu z různých perspektiv, Meghan jako občanka Kalifornie, Harry jako Angličan, oba udržují krok s tím, co se děje, a to jak ve Velké Británii, tak v L.A.," vysvětlila Nicholl. „Ale je to kampaň, na které jim záleží. To je něco, do čeho se chtějí více zapojit,“ dodala.

Podle odbornice je Meghan „nadšená“ hnutím a vidí se jako „vzor“, který je schopen hovořit o otázce rasové rovnosti. „Věří, že se od ní očekává, že se bude zabývat tím, co se děje, a vyjádří svoji podporu. A to právě Meghan a Harry dělají,“ uvedla Katie.

Vévodkyně minulý týden poprvé přerušila své mlčení ohledně případu George Floyda a odhalila, že o jeho smrti předtím nemluvila, protože byla „nervózní“.

Meghan přednesla projev před absolventy své bývalé školy Immaculate High School v Los Angeles, kde také uvedla jména dalších Afroameričanů, kteří byli v posledních letech v USA zabiti policií.

„Na životu George Floyda zaleží, na životu Breona Taylora zaleží, na životu Philando Castile zaleží a na životu Tamira Riceho také zaleží,“ řekla Markleová během svého šestiminutového online projevu.

Afroameričan George Floyd zemřel v Minneapolisu během policejního zákroku a jeho smrt vyvolala nepokoje nejen v Minnesotě, ale také v jiných amerických státech. Na internetu se objevila videa, na nichž je vidět, jak policisté nasadili Floydovi pouta, srazili ho na zem a tři se na něj navalili, jeden z nich mu zaklekl kolenem na krk. Floyd na videu několikrát říká, že nemůže dýchat. Později zemřel na jednotce intenzivní péče. Po vypuknutí nepokojů byli propuštěni čtyři policisté, jeden z nich byl obviněn z vraždy, další tři ze spoluúčasti na vraždě.

Protesty na podporu hnutí se konaly i v jiných zemích, především ve Velké Británii, Francii, Švédsku, Austrálii, Itálii a Španělsku.