HBO Max stáhl film Jih proti Severu kvůli rasovému podtextu. Kalousek nezůstal stranou

Americká streamovací platforma HBO Max na pozadí rozsáhlých protestů po smrti Afroameričana George Floyda stáhla z nabídky film Jih proti Severu, píše The Wall Street Journal.

Jih proti Severu je již dlouho kritizován za romantizaci otroctví, píše se ve zprávě. Zároveň HBO Max slibuje vrácení filmu, ale s poznámkami o jeho „protichůdných tématech".

„Jih proti Severu je produktem své doby a zobrazuje některé etnické a rasové předsudky, které byly bohužel běžné v americké společnosti,“ uvedlo vedení společnosti. „Tato rasistická vyobrazení byla špatná tehdy i dnes a my cítíme, že nechat v nabídce tento titul bez vysvětlení a odsouzení by bylo nezodpovědné.“

V budoucnu prý HBO hodlá film vrátit do nabídky s diskuzí o historickém kontextu a s odsouzením rasistických vyobrazení. Zároveň ujistilo, že film bude v původní podobě, protože nechce zakrývat, že předsudky existovaly.

Předseda poslaneckého klubu TOP09 Miroslav Kalousek nezůstal stranou a na svém Twitteru tuto událost okomentoval.

„Zakáže HBO ve své nabídce také veškeré zmínky o prvním prezidentovi USA G. Washingtonovi? Na své farmě ve Virginii využíval práci černých otroků. Aneb když se blbne na kvadrát...” napsal.

Zakáže HBO ve své nabídce také veškeré zmínky o prvním prezidentovi USA G. Washingtonovi? Na své farmě ve Virginii využíval práci černých otroků. Aneb když se blbne na kvadrát...https://t.co/DkbhtllsT8 — Miroslav Kalousek (@kalousekm) June 10, 2020

​Jih proti Severu byl natočen v roce 1939. Jedná se o adaptaci stejnojmenného románu Margaret Mitchellové, který vypráví o událostech občanské války a o tom, jak kráska Scarlett O'Haraová se snaží nejen přežít a obnovit život, ale také najít pravou lásku. Jih proti Severu se stal prvním celovečerním barevným filmem, získal osm Oscarů a pomohl získat lásku milionů diváků k účinkujícím v hlavních rolí – Vivien Leigh a Clark Gable.

Není to poprvé, co americké společnosti odmítly ukázat některé filmy kvůli pokračujícím protestům ve Spojených státech. Televizní kanál Paramount Network stáhl seriál Policisté (Cops), jehož 33. série měla vyjít 15. června. Organizace pro občanská práva Color of Change od roku 2013 prosazuje ukončení show a obviňuje producenty a inzerenty z vytváření „ponižujících obrazů černošských Američanů a systému trestního soudnictví".