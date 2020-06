Dietoložka prozradila, jaké jahody jsou zdraví nebezpečné

V letošní sezóně je třeba přistupovat k výběru jahod při jejich nákupu velmi důkladně, řekl Arzumaňanová.

„Především je třeba si všimnout barvy jahod. Čím je tmavší, tím více jahody obsahují rostlinného pigmentu antokyanu, který odpovídá za červenou barvu. Právě ten aktivně bojuje s volnými radikály, chrání tělo před předčasným stárnutím a má protizánětlivý účinek. Jasně červené jahody vypěstované na slunci obsahují také podstatně více vitamínu C, který je silným antioxidantem. A za jeho přítomnosti se lépe vstřebává železo. Tedy čím jsou jahody červenější, tím více obsahují vitamínů. Při nákupu dávejte pozor na to, aby byly jahody stejnoměrně obarveny. Ne vždy ale barva zaručuje kvalitu. Někteří farmáři jahody uměle obarvují pomocí speciálních hnojiv. Proto kromě barvy je třeba věnovat pozornost vůni jahod, kterou musíte pocítit, když k pultu přistupujete. A snad nejvíce vám o kvalitě jahody napoví její stopka. Ta musí určitě být, a musí být jen zelené barvy. To znamená, že jahody byly sklizeny nedávno a zachovávají si všechny své výživné látky. Mimochodem tyto stopky můžete vysušit a dávat do čaje,“ řekla lékařka.

Nejlépe je kupovat čerstvé jahody od místních farmářů sklizené maximálně před třemi dny a pěstované bez pesticidů. Je-li na stopce bílý proužek, byly jahody určitě zpracovány chemikáliemi.

Denně můžete sníst jednu nebo dvě sklenice jahod, přibližně 250 až 300 gramů. Můžete si dovolit maximálně půl kila jahod, varuje dietoložka.

„Jahody vyvolávají produkci histaminu a mohou vyvolat alergickou reakci, ta bude ale nepravá. Přitom mohou jahody vyvolávat také pravé alergické reakce, až na anafylaktický šok. Alergii mohou vyvolávat nejen látky jahod samotných, ale i chemikálie, jimiž byly zpracovány, anebo pyl jiných rostlin, který se dobře vstřebává do pórovité struktury jahody. Proto jsou riziku vystaveni také lidé, kteří mají alergii na pyl stromů. Může to být také reakce na shodné proteinové látky obsažené ve višních, třešních, broskvích, meruňkách, červených jablcích, mrkvi a mladých bramborách. Podle statistiky WHO 28 % lidí jahody nesnášejí. Přičemž u většiny z nich se alergie projevuje už v dospělosti. Takže je lépe začínat jíst jahody malými porcemi a dávat pozor na reakci organismu,“ řekla lékařka.