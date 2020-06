„Je to jejich boj, ne náš.“ Ředitel Roskosmosu není zneklidněn úspěchy SpaceX, Boeing by ale měl být

Poté, co americká raketa společnosti SpaceX s lodí Crew Dragon vynesla dva kosmonauty na ISS – první americká loď po devíti letech – na konci května, americká média chválila společnost Elona Muska, ale také zatracovala ruský vesmírný program.

Bylo „divné“, když někteří američtí činitelé, včetně lidí z NASA, „začali pohřbívat ruský Sojuz“, řekl Rogozin pro magazín Forbes, který vyšel v pondělí. Nehledě na přetahovanou mezi ruským a americkými „kosmickými“ činiteli, šéf Roskosmosu se postavil za Sojuz, jenž vozil americké kosmonauty na ISS od doby, kdy Američané zrušili svůj program Space Shuttle.

Rogozin odmítl tvrzení, že by pilotované starty SpaceX – za něž by si společnost účtovala 55 milionů dolarů za křeslo a více – byly natolik levnější než ruské, že by si Rusko začalo rezervovat místa na Crew Dragonech pro své kosmonauty.

Američtí činitelé, kteří toto tvrzení opakovali, „se jen nechali unést čísly“, prohlásil. Rusko si za jedno sedadlo pro americké kosmonauty účtovalo 90 milionů dolarů (Sojuz). Rogozin trvá na tom, že ruský pilotovaný program nadále zůstává levnější, ve srovnání se starty raket Falcon 9 společnosti SpaceX.

Zatímco SpaceX udělala z faktu možného opakovaného požití rakety Falcon hlavní marketingovou kampaň, obě americké lodě – Crew Dragon a loď společnosti Boeing s názvem Starliner, která má svůj první start vykonat až v příštím roce – startují pomocí těžkých nosných raket, zatímco loď Sojuz startuje na raketě střední třídy, dodal.

„Z toho důvodu naše starty musejí stát o mnoho méně, než ty americké,“ napsal Rogozin. Ruskou loď přirovnal k pušce AK-47, kdy řekl, že oba tyto stroje jsou extrémně spolehlivé a oba jsou od samého začátku neustále modernizovány. Sojuz je „tažným koněm“ a bude létat i poté, co Rusko bude mít k dispozici loď nové generace Orel.

„Není to naše nálada, kterou Elon Musk zkazil 30. května, ale nálada Boeingu tím, že odstartoval před ním. Je to jejich válka, ne naše. Náš kosmický dopravní systém je v operačním provozu dlouhodobě a bez přerušení,“ uvedl Rogozin.

Zdůraznil také, že je těžké v případě SpaceX říkat, že se jedná o první soukromou společnost, která provedla pilotovaný start, vzhledem k míře státní podpory. USA podporují jako SpaceX, tak i Boeing až do výše 8 miliard dolarů, aby vyvinuly své vesmírné lodě. SpaceX se podařilo Boeing předehnat a provést jako první start.

Crew Dragon

Raketa Falcon 9 společnosti SpaceX se dvěma americkými astronauty NASA na palubě kosmické lodi Crew Dragon se vypravila na Mezinárodní kosmickou stanici (ISS) 30 května. Její start byl vysílán na webových stránkách SpaceX. Start rakety se uskutečnil až na druhý pokus. Původně byl totiž naplánován na středu 27. května, ale kvůli špatnému počasí byl zrušen.

Na palubě kosmické lodi Crew Dragon se nacházeli Bob Behnken a Douglas Hurley, který je zároveň velitelem lodi. Hlavním úkolem je dokončit testování lodi Crew Dragon. Loď je nyní připojena k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS).