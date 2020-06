Číňané přicházejí: Stoltenberg varoval Západ před blížícím se Pekingem

V rozhovoru pro BBC Radio ve středu Stoltenberg prohlásil, že Čína se přibližuje stále blíže k Západu na mnoha úrovních: skrze kyberprostor, telekomunikace, kritickou infrastrukturu a průzkum Arktidy.

„Nemůžeme ignorovat důsledky růstu Číny. Čína bude brzy mít největší ekonomiku na světě. Už nyní mají druhý největší obranný rozpočet,“ uvedl.

Generální tajemník NATO také prohlásil, že je důležité, že Británie zrevidovala roli čínského technologického gigantu Huawei ohledně její sítě 5G, aby si zajistila bezpečí. Prohlásil, že věří, že vláda Velké Británie vytvoří 5G sítě takovým způsobem, aby zůstala chráněná a „v bezpečí“.

Britský premiér Boris Johnson silně kritizoval rozhodnutí umožnit společnosti Huawei, aby se účastnila budování britské 5G sítě.

Hua Chunying, tisková mluvčí čínského ministerstva zahraničí, prohlásila v reakci na slova Stoltenberga, že Čína není nebezpečím pro žádnou zemi a doufá, že NATO bude schopné hledět na politický rozvoj její země „racionálně“, informovala agentura Reuters.

Stoltenberg rovněž prohodil, že Peking „těžce“ investuje do moderních obranných systémů a jen za posledních pět let rozšířil své námořnictvo o 80 lodí, co se rovná celkovému počtu lodí vlastněných britským námořnictvem.

„Čína se stává stále více a více důležitou vojenskou silou, a na to musíme odpovědět,“ uvedl a dodal, že NATO musí zajistit, aby zůstalo „silnou silou pro budoucnost“ ve světě, kde čelí „změnám globální rovnováhy moci“.

Nová ruská ponorka

Časopis Forbes přišel s názorem, že ruská ponorka projektu 09851 Chabarovsk se stane hlavní ponorkou dvacátých let tohoto století a obecně ovlivní povahu ponorkové války. Její hlavní zbraní budou bezpilotní torpéda Poseidon s jadernými hlavicemi. Západní země podle autora budou muset hledat obranu vůči tomuto zásadně novému zbraňovému systému.

Ponorku se plánuje spustit na vodu na konci června. Obecně je o ponorkách tohoto projektu známo jen velmi málo, většina údajů je udržována v tajnosti. Západní experti proto mají v úmyslu získat alespoň nějaké informace o jejím vzhledu.

Podle názoru autora článku se nyní specialisté na základě satelitních snímků výrobního závodu Sevmash snaží sledovat přípravy na objevení ponorky. Očekávají, že Chabarovsk bude mít mnoho společného se strategickými ponorkami projektu Borej, které byly konstruovány jako velmi málo viditelné.