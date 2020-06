Jak udělat perfektní volské oko? Potřebujete jen jednoduchý kulinářský trik

Známý americký šéfkuchař Michael Scipione sdílel své tajemství připravení dokonale vyváženého a zdravého volského oka. Podle kulinářského experta je způsob, jak získat perfektní volské oko, velmi jednoduchý díky použití něčeho, co má každý v kuchyni, tím je voda.

Hodnocení „dokonalého" volského oka je subjektivní (někteří lidé nenávidí tekoucí vaječný žloutek, jiní nebudou jíst tvrdý žloutek). Pro experiment však šéfkuchař předpokládal, že dokonalé volské oko má rovnoměrně usmažený celý žloutek a bílek, jehož okraje nejsou spáleny, ale zároveň jsou dosmaženy.

A zatímco mnoho lidí miluje super křupavé okraje, které se objevují při smažení na oleji, použití vody vám umožní snížit obsah tuku a kalorií a úroveň smažení je jednotnější.

V žádném případě to neovlivní vnější vzhled vajíčka. Jak říká Scipione: „Bude to vypadat tak, že to bude možné ukázat na Instagramu.“

Šéfkuchař ujistil, že díky svým navrhovaným trikům bude volské oko chutnat jako nikdy předtím. Nejprve musíte zapomenout na olej.

Co potřebujeme?

2 vejce

10 ml vody

lžíce octa

špetka soli

„Smažení vejce ve vodě je podobné jako příprava benediktinských vajec," vysvětlil Scipione. Řekl, že se poprvé naučil tuto metodu, když mu bylo asi 12 let.

Perfektní recept na volské oko

Nejprve vařte v pánvi asi 10 ml vody s jednou čajovou lžičkou obyčejného octa. Scipione vysvětlil, že přidává ocet, protože zabraňuje tomu, aby se bílek během smažení rozptýlil ve vodě. Kuchař také přidá špetku soli, která je volitelná, ale zlepší chuť vajec. Pak je třeba vařit vodu a ocet, dokud se směs nespojí. Pak přidejte vejce!

Rozbijeme vejce jeden po druhém na plochý talíř. Scipione doporučuje připravovat ouze jedno nebo dvě vejce najednou, aby se usmažila rovnoměrně. Pak jemně posuňte vejce z talíře do vroucí vody s octem.

„To simuluje smažení," řekl Scipione portálu today.com a dodal, že je důležité nemíchat vodu, protože to narušuje tvar vajec.