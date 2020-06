Názor: Západní Evropa truchlí pro George Floyda, sama ale vykořisťuje otroky z východní Evropy

Východní Evropané jsou otroky západní Evropy. To ale nevyvolává žádnou soustrast a mediální humbuk, zmínila autorka bulharských novin Duma Velislava Dyreva, když komentovala situaci v USA.

„Černí otroci u nás – to jsou Bulhaři a Rumuni“, psala vážená německá média. Nikdo si před nimi ale na kolena nekleká. V západní Evropě existuje otevřená diskriminace a vykořisťování východních Evropanů. Věta „černí otroci u nás – to jsou Bulhaři a Rumuni“ by měla být na první stránce všech novin ve Velké Británii, Německu, Francii, kdekoli jinde,“ píše autorka článku.

Chování policie vůči černochům a pohřeb George Floyda novinářka označila za licoměrnost a falešné pokání. Situaci se věnují obyvatelé západní Evropy, nehledě na to ale tyto země vykořisťují lidi z ostatních zemí, myslí si autorka.

„Západní Evropa padla na kolena před zabitým Georgem Floydem, zvěrsky ale vykořisťuje své otroky z východní Evropy. Globální kapitál, to je hluboký stát, který ničí všechno na své cestě. (…) Potřebuje území, hloupé obyvatelstvo, bytosti bez minulosti a paměti, které by mohly sloužit a být otroky. Světový hluboký stát vydrancoval země východní Evropy, zdecimoval jejich území určené pro vyloupení a pustošení,“ uvedla.

Bulharská novinářka Velislava Dyreva píše pro noviny Duma a 24 hodin, byla oceněna svazem bulharských novinářů a má na svém kontě více než 2000 publikací.

Německé noviny Die Welt dříve publikovaly materiál, kde autor vyzval své spoluobčany, aby nezapomínali na problémy, které existují u nich doma.

„V naší zemi si Němci někdy staví do pozice, že nemají nic proti černým. Zapomínají ale: naši černí, to jsou Turci, Arabové, Rumuni a Bulhaři. Ten, kdo tomu nevěří, se musí zeptat někoho z těchto lidí, co musejí poslouchat, když pro sebe hledají bydlení (pronájem),“ stojí v článku.

Protesty v USA

Ve Spojených státech vypukly masové protesty poté, co černoch George Floyd zemřel po hrubém zacházení při zadržení ze strany policie. Protesty proti policejnímu násilí místy přerostly do rabování a vandalismu. Prezident Donald Trump pohrozil použitím síly, pokud začne rabování v masovém měřítku.