USA potvrdily, že budou i nadále snižovat počet svých vojáků v Iráku

„Obě země uznaly, že ve světle značného pokroku v likvidaci hrozby IS budou USA v průběhu příštích měsíců snižovat i nadále početní stav svých sil v Iráku a projednávat s iráckou vládou status zůstávajích vojsk,“ uvádí se v prohlášení.

„Spojené státy zopakovaly, že neusilují ani nežádají o stálé základny ani o stálou přítomnost v Iráku,“ uvádí se v prohlášení.

Dialog mezi oběma zeměmi byl přerušen poté, co irácký parlament hlasoval většinou hlasů za stažení cizích vojsk z území Iráku a vyslovil se rovněž pro přešetření formátu spolupráce s mezinárodní protiteroristickou koalicí v čele s USA. Tato opatření byla reakcí na operaci, kterou provedly USA v okolí mezinárodního letiště Bagdádu, v jejímž důsledku byli v noci na 3. ledna zavražděni íránský generál a velitel speciální jednotky Íránských revolučních gard Kásim Sulejmání společně se zástupcem velitele irácké šiitské domobrany Abú Mahdí al-Muhandisem. Ve Washingtonu se domnívají, že se tito muži podíleli na organizování útoku na americké velvyslanectví v Bagdádu 31. prosince 2019. Odvetou zaútočil Írán na americké základny v Iráku.

Po těchto událostech předala mezinárodní koalice v čele s USA iráckým vojákům řadu objektů, kde byli předtím dislokováni američtí vojáci, včetně několika leteckých základen a hlavního sídla vojenských poradců koalice.

Stažení amerických vojáků z Německa

Americký prezident Donald Trump nařídil Pentagonu snížit počet amerických jednotek rozmístěných v Německu. Minulý pátek to uvedla tisková agentura Reuters s odvoláním na oficiálního vysoce postaveného zástupce Spojených států.

Podle slov tohoto úředníka bude z Německa staženo 9,5 tisíce amerických vojáků a důstojníků. V současné době se v Německu nachází asi 34,5 tisíce amerických vojáků.

Některá vojska stažená z Německa budou přemístěna do Polska a dalších zemí, část se vrátí do Spojených států, uvedl výše uvedený americký zástupce. Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) američtí vojáci Německo opustí v září.

Součástí nařízení má být i omezení maximálního počtu amerických vojáků, kteří mohou být naráz rozmístěni v Německu. Podle nových pravidel trvale či dočasně může být v zemi rozmístěno nejvýše 25 tisíc příslušníků ozbrojených sil. Podle stávající praxe se jedná o 52 tisíc mužů a žen v uniformě.