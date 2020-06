Osvojte si pět jednoduchých způsobů, jak uchovat banány déle čerstvé

Pokud jsou banány stále zelené, je dobré je skladovat při pokojové teplotě. Banány jsou zvyklé na vysoké teploty a potřebují světlo, aby přirozeně dozrály. Jinak by se ale měly uchovávat v lednici. Někteří odborníci doporučují banány ještě před tím, než je uložíme do chladničky, oloupat a zabalit je do alobalu.

Pokud chcete, aby toto ovoce vydrželo několik dní, stačí špičku banánů obalit papírovým obalem. Špička banánu je totiž oblast, kde začíná proces zrání způsobený uvolňováním ethylenového plynu. V případě, že chcete, aby banány uzrály rychleji, kromě pokojové teploty vložte banán do papírového sáčku nebo jej nechte poblíž jiných druhů ovoce, jako jsou jablka, hrušky nebo také rajčata.

Pro lepší uchování tohoto ovocného druhu je velmi efektivní také používání držáku na banány. Tato neobvyklá kuchyňská pomůcka ve tvaru háčku nebo věšáku umožňuje cirkulaci vzduchu kolem trsu banánů, takže se etylen rychle rozpustí a ovoce se nezkazí.

I citronová šťáva nebo jiné citrusové plody vám pomohou udržet banány déle čerstvé. Ptáte se proč? Důvodem je to, že kyselina citronová zpomaluje oxidační proces. Stačí jen potřít slupkucitronem nebo přidat citronovou šťávu do ovocného salátu obsahujícího banány.

Banány lze dokonce uchovat i po dobu několika měsíců, ale jen v mrazáku. Ještě před tím je však musíte oloupat, nakrájet na kousky a vložit do vzduchotěsného sáčku nebo dózy. Kdyžvšak takto uchované banány rozmrazíme, měli bychom je použít nejlépe k přípravě šťáv nebo smoothie.

Co si o těchto metodách myslíte? Už jste o nich v minulosti slyšeli nebo používáte jiné způsoby, které zaručí kvalitní skladování banánů? Neváhejte a podělte se s námi o svůj názor v komentářích!