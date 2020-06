Byl zveřejněn seznam míst, na nichž existuje největší riziko, že se lidé nakazí koronavirem

Kanceláře, kina a náboženské instituce, jako například kostely, jsou místa s největším rizikem možné nákazy koronavirem. Uvedla to ruská média s odkazem na nedávnou studii amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí.

Vědci ve své studii dospěli k závěru, že na přeplněných místech je nejvyšší riziko nákazy novým typem koronaviru. Odborníci se zároveň domnívají, že existuje velmi nízké riziko, že se virem nakazíte, pokud přijdete do kontaktu s povrchy nebo při pobytu na čerstvém vzduchu.

Po pečlivé analýze dat vědci dále zjistili, že když nakažený člověk dýchá, do vzduchu se dostane asi 20 virových částic za minutu. Pokud nakažený hovoří, pak se do vzduchu dostane 200 takových částic, a když kašle či kýchá – hovoříme až o 200 milionech částic. Zmiňme, že k nakažení koronavirem stačí, aby se do těla člověka dostalo zhruba tisíc virových částic.

V této souvislosti tak odborníci zjistili, že nejvyšší riziko nákazy přetrvává, když se nacházíte ve sportovních arénách nebo na koncertech, v kině, v práci a ve škole, ve stravovacích zařízeních a dalších uzavřených prostorách s velkým počtem lidí.

Koronavirus ve světě i v ČR

Připomeňme, že onemocnění covid‑19 je způsobeno novým typem koronaviru SARS-CoV-2. Jde o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí.

Jako počátek této koronavirové epidemie se uvádí 31. prosinec 2019, kdy byly z čínského města Wu-Chan, jenž leží v provincii Chu-Pej, ohlášeny první případy nemoci. V České republice byly první tři případy nákazy novým koronavirem zaznamenány v neděli 1. března 2020.

Zmiňme, že k dnešnímu dni se u nás koronavirem nakazilo již 9 999 osob a bylo provedeno 496 417 laboratorních testů. Dobrou zprávou je, že se z nemoci uzdravilo již 7 219 osob. Nemoc si však bohužel vyžádala i životy několika lidí, konkrétně 329 osob. Za zmínku stojí také to, že aktuálně nemocí trpí 2 451 lidí, přičemž 117 pacientů muselo být hospitalizováno v nemocnici.

Pokud jde o situaci ve světě, nemocí covid-19 se dosud nakazilo přes 7,9 milionů lidí a zemřelo s ní více než 433 tisíc z nich.