Ministerstvo zahraničí Německa okomentovalo plány USA na stažení vojsk

„Dá se říct, že jsou složité,“ řekl Maas v přenosu televize ZDF v odpovědi na otázku, nakolik jsou dnešní vztahy mezi USA a Německem složité.

„Poněvadž toto rozhodnutí (pozn. o stažení 9,5 tisíce amerických vojáků z Německa) nebylo stoprocentně dohodnuto americkou vládou, není divu, že nebylo dohodnuto s námi,“ řekl Maas.

Mluvčí německé vlády Steffen Sieber dříve prohlásil, že Berlín nedostal z Washingtonu úřední zprávu, a proto zatím data v médiích nekomentuje.

Stažení amerických vojáků z Německa

Tisková agentura Reuters s odvoláním na oficiálního vysoce postaveného zástupce Spojených států dříve informovala, že americký prezident Donald Trump nařídil Pentagonu snížit počet amerických jednotek rozmístěných v Německu.

Podle slov tohoto úředníka bude z Německa staženo 9,5 tisíce amerických vojáků a důstojníků. V současné době se v Německu nachází asi 34,5 tisíce amerických vojáků.

Některá vojska stažená z Německa budou přemístěna do Polska a dalších zemí, část se vrátí do Spojených států, uvedl výše uvedený americký zástupce. Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) američtí vojáci Německo opustí v září.

Součástí nařízení má být i omezení maximálního počtu amerických vojáků, kteří mohou být naráz rozmístěni v Německu. Podle nových pravidel trvale či dočasně může být v zemi rozmístěno nejvýše 25 tisíc příslušníků ozbrojených sil. Podle stávající praxe se jedná o 52 tisíc mužů a žen v uniformě.