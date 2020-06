„Je to šílenství, když Churchilla obviňují z rasismu.” Boris Johnson vyzval k nepřepisování dějin

Londýnská městská správa zakryla v pátek kvůli obavám z vandalismu překližkovými panely Churchillův pomník, první pomník prezidenta JAR Nelsona Mandely po pádu apartheidu a památník Kenotaf na počest obětí 1. světové války.

Během akcí na památku zabitého Američana George Floyda vandalové strhli a odvalili do zálivu v Bristolu sochu obchodníka, mecenáše a parlamentního poslance Edwarda Colstona, který v 17. století obchodoval s otroky. V Londýně výtržníci napsali rasistické nápisy na Churchillův pomník a pokusili se poškodit Kenotaf.

„Dnešní Británie je produkt velkého propletení idejí a názorů, ze kterých se nikoli všechny zdají dobrými v dnešních reáliích. Ano, Churchill byl během své dlouhé politické dráhy zastáncem nejrůznějších názorů… Jak se často stává, měnil se také časem sám. Změnil svůj názor na Indii a její schopnost získat nezávislost a nehledě na to, co říkal o islámu v devadesátých letech 19. století, dal ve čtyřicátých letech 20. století postavit mešitu v Regent's Parku,“ napsal premiér ve sloupku v listu The Telegraph.

„A je to šílenství, když ho obviňují z rasismu, jak to spravedlivě říkají mnozí, když se sám postavil proti rasistické tyranii, která by bez jeho odporu zachvátila zemi a ostatní Evropu. Byl to hrdina a myslím, že nejsem sám, kdo říká, že budu klást odpor všem pokusům o odstranění této sochy z Parliament Square, a čím dříve z něj bude odstraněn kryt, tím líp,“ zdůraznil Johnson.

Premiér rovněž prohlásil, že velmi pochybuje o správnosti kampaně pro změny v kulturní krajině jako ve Photoshopu. Podle jeho názoru to bude znamenat zkreslení dějin. V nynější situaci, řekl premiér, musíme bojovat se samotným problémem rasismu a nikoli se symboly ve snaze přepsat naši minulost.

V souvislosti s tím Johnson oznámil sestavení mezivládní komise, která se bude věnovat všem aspektům nerovnosti: v zaměstnanosti, vzdělání, zdravotnictví a všech ostatních sférách. „Bojujme s rasismem, ale nechme naše dědictví většinou na pokoji. Chceme-li změnit situaci, máme na to demokratické prostředky, mimochodem díky Winstonu Churchillovi,“ řekl na závěr premiér.