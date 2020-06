Prelát ruské pravoslavné církve okomentoval odstraňování soch otrokářů: O rasový problém nejde

Smirnov se vyjádřil v tom smyslu, že nejde o rasový problém, ale o boj o moc ve Spojených státech. „Rusy po statisících Tataři prodávali do otroctví, na Krymu býval největší trh s otroky. Tři sta let jsme trpěli pod knutou. Ale cožpak (ruský car, pozn. red.) Ivan Hrozný za to vyhladil celý národ? Ne! Jsme teď občané jedné země a vzájemně se přátelsky doplňujeme,“ sdělil.

„To je ruský člověk - všem odpustil a všechny miluje, jak mu Bůh nařídil,“ uvedl.

Doplnil, že žádného Rusa nenapadne, aby adresoval výčitky na stranu Tatarů. Podle jeho slov napáchali Turci Slovanům mnoho hrůz, ale nyní se k nim jezdí na dovolenou, kam se jim „přiváží polovička ruského rozpočtu“.

Prelát vysvětlil, že také vládci afrických kmenů prodávali jistou část svého lidu do otroctví a majiteli otroků byli kromě jiných i praotcové Abrahám, Izák a Jákob.

Smirnov se poté dotazoval, zda je možné, že tito duchovní byli vinní a nesprávní a zda nám již někdo chystá správné vzory. Co se týče samotných nepokojů ve Spojených státech a chování demonstrantů, kdy dochází k rabování a žhářství, prelát toto jednání odsoudil.

„Je jasné, že se v USA odehrává boj o moc, že se uměle organizují nepokoje. Ale každý si může odpovědět na prostou otázku, zda je pro něj důležitější beztrestně si odnést televizi či tenisky z vydrancovaného supermarketu, anebo zůstat člověkem,“ konstatoval.

Protesty po smrti Floyda

Afroameričan George Floyd zemřel v Minneapolisu během policejního zákroku a jeho smrt vyvolala nepokoje nejen v Minnesotě, ale také v jiných amerických státech. Na internetu se objevila videa, na nichž je vidět, jak policisté nasadili Floydovi pouta, srazili ho na zem a tři se na něj navalili, jeden z nich mu klekl kolenem na krk. Floyd na videu několikrát říká, že nemůže dýchat. Později zemřel na jednotce intenzivní péče.

Sloganem protestního hnutí se stalo heslo Black Lives Matter a centrálním tématem samotných demonstrací a nepokojů je otázka rasismu, zvláště pak diskriminace lidí s tmavou barvou pleti. Protesty na podporu hnutí se konaly i v jiných zemích, především ve Velké Británii, Francii, Švédsku, Austrálii, Itálii a Španělsku. Zpočátku mírové demonstrace proti policejnímu násilí však vyústily ve střety s policií, ničení majetku, rabování obchodů a restaurací a odstraňování či ničení soch.

Zmiňme, že došlo k demolici památníku obchodníka, filantropa a obchodníka s otroky Edwarda Colstona v Bristolu, kdy tato socha skončila na dně Bristolského zálivu. Na památníku Winstona Churchilla v Londýně se objevily rasistické nápisy. K poškození památníku Churchilla došlo i na pražském Žižkově, kdy ji někdo posprejoval.